Путин, копеечные гонорары и настоящие драки до крови: Как снимали сериал «Агент национальной безопасности».

20 лет назад на НТВ впервые показали сериал "Агент национальной безопасности" с молодым Михаилом Пореченковым. Фото: из личного архива Дмитрия Светозарова (пересъемка Артем Килькин)

В 2000-м году по НТВ впервые показали «Агента национальной безопасности». Сериал быстро ушел в народ и стал культовым, а исполнителей главных ролей – Михаила Пореченкова и Андрея Краско - катапультировал в мир всероссийской известности, большого кино и солидных гонораров. Спустя 20 лет «Комсомолка» рассказывает, как создавалась знаменитая лента.

МЛАДШИЙ БРАТ «МЕНТОВ»

Наверное, мало кто знает, но изначально «Агент…» был младшим братом «Улиц разбитых фонарей». Сага о нелегких буднях «сыскарей» из 85-го отделения петербургской милиции так полюбилась зрителям, что руководство канала (в ту пору это, если кто вдруг не помнит, был канал ТНТ) решило – надо делать что-то похожее! Но при этом – не копирку, а что-то свежее, более разухабистое и юморное. Так и появилась идея снять сериал про агента спецслужб, который постоянно распутывает какие-то сложные дела в интересах национальной безопасности.

"Агент..." и "Улицы разбитых фонарей" - родные братья. Пореченков даже засветился в одной из серий "Ментов". Играл, правда, не Леху Николаева, а заезжего американца. Фото: из личного архива Дмитрия Светозарова (пересъемка Артем Килькин)

- Кстати, было время, нас часто спрашивали – в какой все-таки такой «спецслужбе» работает главный герой Леха Николаев? – вспоминает автор идеи Сергей Скворцов, бывший в ту пору генеральным директором телесети ТНТ. – Так вот отвечаю: ни в какой. И в то же время – во всех сразу. Мы сознательно с самого начала решили не привязываться ни к одной из существовавших тогда грозных аббревиатур, а сделать такой собирательный образ.

Работать над проектом поручили Дмитрию Светозарову – знаменитому режиссеру, в свое время запускавшему в том числе сверхуспешных «Ментов». В качестве сценаристов пригласили талантливых драматургов Игоря Агеева и Владимира Вардунаса. Без проблем подобрали актеров второго плана… и только с главным героем возникла заминка.

А ведь могло бы быть так... Фото: монтаж Ярослава Скляренко

- На роль Лехи Николаева, насколько я помню, претендовала целая плеяда актеров, - рассказывает Сергей Скворцов. – Вся четверка из «Бумера» - Мерзликин, Вдовиченков, Горобченко, Коновалов – Костя Хабенский, еще кто-то… и был в их числе почти никому на тот момент не известный Миша Пореченков. Все как на подбор – шикарные, брутальные, харизматичные. Мы с основателем компании «Русское видео» Митей Рождественским и продюсерами Ольгой Манеевой и Владиленом Арсеньевым долго сидели, чесали репу, думали, кого выбрать… а потом решили – давай-ка соберем «фокус-группу»! Позвали всех женщин, которые работали в «Русском видео» - от секретарей до бухгалтерии – и попросили их посмотреть пробы претендентов. И женщины наши, не сговариваясь, выбрали Пореченкова. Была в нем какая-то нотка наивности, что ли, какое-то очарование, которое их подкупило.

...или так... Фото: монтаж Ярослава Скляренко

НАПАРНИК ИЗ НИОТКУДА

А вот сам режиссер Дмитрий Светозаров эту историю запомнил по-другому.

- Сейчас-то за давностью лет уже, наверное, можно рассказывать, - смеется Светозаров. – Но, в общем-то, это я так подстроил, чтобы Мишу взяли. Не буду говорить, как именно, но вот так вот сделал, чтобы его пробы смотрелись чуть более ярко и выгодно, чем у остальных. Хотя актеры на кастинге были, конечно, потрясающие.

Кстати, удивительным образом появился в сериале верный напарник Лехи Андрей Краснов в исполнении Андрея Краско. По воспоминаниям его отца, Народного артиста России Ивана Краско, у Андрея в ту пору отчаянно не ладилось с работой.

...или даже вот так, если бы роль досталась Аркадию Шароградскому. Фото: монтаж Ярослава Скляренко

- Он связался со своим хорошим товарищем – нашим сценаристом Владимиром Вардунасом – и попросил написать для него небольшую роль, - рассказывает Светозаров. – Вардунас согласился, спросил у меня, я дал добро. Мы, собственно, так и планировали – дать Андрею небольшой эпизод, буквально на одну серию. Но он настолько ярко сработал, что мы тут же решили – надо, чтобы у главного героя был такой напарник! И Андрей остался в сериале на все четыре года.

Первые серии «Агента…» снимались в 1999-м году. Российское телевидение, особенно его развлекательный сегмент, тогда только-только зарождалось. В распоряжении съемочной группы не было ни многомиллионных бюджетов, ни профессионального оборудования – только собственный энтузиазм, смекалка и умелые руки. Оттого на площадке всегда царила атмосфера необыкновенной свободы с ноткой благородного творческого безумия.

Больших бюджетов в то время не было, так что снимали для души и от души. Фото: из личного архива Дмитрия Светозарова (пересъемка Артем Килькин)

- Я помню, после того, как мы закончили первую серию, ко мне подошел Пореченков с совершенно круглыми глазами и спросил: «Дмитрий Иосифович, в чем я вообще снимаюсь?! - смеется режиссер. – Я думал, это детектив, а получается комедия какая-то!». Но я его успокоил. Попросил довериться мне. Он доверился, расслабился – и, как видите, не прогадал.

«КАСКАДЕРОВ НЕ БУДЕТ – ДЕРИТЕСЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

- Первые «Улицы разбитых фонарей», к примеру, строили где-то 14 000 долларов за серию, - вспоминает Сергей Скворцов. – Или что-то 340 000 рублей. Причем в эту сумму входило абсолютно все – от гонораров актерам до оплаты массовки и аренды техники. У «Агента…», конечно, бюджеты были побольше, но не намного – максимум тысяч на пять, насколько я помню. Гонорары, соответственно, тоже были небольшие. В «Ментах» актеры на первых порах получали по 100 долларов за съемочный день. Про «Агента…» точно не скажу, но там были какие-то сопоставимые суммы. О тысячах и тем более миллионах речь, понятное дело, не шла.

Молодой и никому толком не известный Пореченков так покорил Светозарова своей харизмой, что тот без раздумий взял его на главную роль. Фото: из личного архива Дмитрия Светозарова (пересъемка Артем Килькин)

Поэтому создателям сериала волей-неволей приходилось импровизировать.

- В серии «Шантаж», к примеру, должна была быть сцена драки, - вспоминает Светозаров. – Хорошей такой, жесткой, даже немного страшной драки. И я нашел на берегу Малой Невки запущенную дорогу с огромной грязной лужей, привез туда съемочную группу и сказал Мише и его оппоненту: «Ребята, никаких постановочных трюков не будет. Деритесь по-настоящему, только не убейте друг друга». Как они после этих слов друг на друга набросились – вы бы видели! Повалили друг друга в эту лужу, извалялись в грязи… хорошо хоть, на самом деле обошлось без травм. Вот так мы в ту пору пытались соперничать с Голливудом.

На съемках другой серии – «Ловушка», где Николаев попадает в психиатрическую клинику, которую мафия использует, чтобы убирать конкурентов – один из актеров массовки, игравший санитара, вместо того, чтобы подтолкнуть Пореченкова ко входу в палату, со всей дури огрел его дубинкой по почкам. Пореченков сложился от боли, но уже спустя мгновение распрямился и на рефлексах отвесил обидчику хорошую звонкую плюху. Плюха осталась за кадром – а вот эпизод с дубинкой вошел в финальную версию.

Режиссер Дмитрий Светозаров до сих пор с теплотой вспоминает, как работал над сериалом. Фото: Артем КИЛЬКИН

А под конец первого сезона Леха задерживал опасного преступника в аэропорту «Пулково». По задумке режиссера, брутальный агент должен был побить противника, сунуть его головой в унитаз, а потом еще и помочиться на него сверху. Актер, который этого самого противника играл, узнав о такой судьбе своего персонажа, наотрез отказался сниматься.

- Его, конечно, можно понять – снимали-то мы на самом деле в аэропорту, в общественном сортире, - смеется Светозаров. – А что собой в то время представляли сортиры в «Пулково» - лучше вам не знать. В общем, я вызвал этого актера на разговор, говорю: «Женя, надо!». Он – ни в какую. Тогда я похлопал себя по карманам, достал пятьсот рублей – больше у меня на тот момент просто не было – и протянул ему. Он опять в отказ – мало. Тогда я быстренько обежал съемочную группу, наскреб еще пятьсот – и вот тогда он согласился.

По словам режиссера, Пореченков порой сам не понимал, в чем он снимается - серьезном детективе или разухабистой комедии. Фото: из личного архива Дмитрия Светозарова (пересъемка Артем Килькин)

«ПУТИН? КАКОЙ ЕЩЕ ПУТИН?»

К слову, тогда же, в «Пулково», произошел еще один памятный эпизод. Отсняв очередную сцену, актеры собрались у входа в терминал и принялись что-то оживленно обсуждать. Был там и Пореченков – причем кричал он, вспоминает режиссер, громче всех, да вдобавок размахивал пистолетом. И в какой-то момент из терминала вышел некий человек, спокойно протиснулся между актерами, мельком бросив взгляд на оружие, спустился по ступенькам, сел в черную «Волгу» и уехал.

- У меня, когда я понял, что случилось, дыхание перехватило, - признается Светозаров. – Я к Пореченкову, говорю ему: «Ты чего делаешь? Это же Путин был!». Он на меня уставился. «Кто-кто? - отвечает. – Какой еще Путин?». «Да директор ФСБ!». Никаких далеко идущих последствий эта встреча, конечно, не имела – но запомнилась нам надолго.

Кстати, вместе с актерами в боевых сценах работал настоящий ОМОН – специальных «киношных» подразделений в ту пору просто не существовало.

В архиве Дмитрия Светозарова - сотни уникальных фотографий со съемочной площадки. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я помню, после первых таких съемок ребята-актеры, которые изображали преступников, приползли ко мне все избитые и чуть ли не взмолились: «Дмитрий Иосифович, сделайте что-нибудь! Они одному палец сломали, другому руку вывихнули – нельзя же так!», - продолжает Светозаров. – Я тогда подошел к командиру подразделения и говорю: «Слушайте, ну нельзя ли как-то помягче, понарошку?». А он посмотрел на меня сверху вниз и ледяным тоном ответил: «Мои ребята понарошку не работают».

Но в какой-то момент веселье закончилось. По словам создателей, начиная с четвертого сезона сериал плотно встал на конвейер, душа и искра из него ушли. Первым проект покинул сам Дмитрий Светозаров, за ним потянулись сценаристы. А в июле 2006-го умер от сердечной недостаточности Андрей Краско, и все окончательно рухнуло.

Для Михаила Пореченкова сериал стал первой ступенькой на пути к всенародной славе. Фото: из личного архива Дмитрия Светозарова (пересъемка Артем Килькин)

ВОЗВРАЩАЙСЯ, ЛЕХА!

Но недавно газеты и телеканалы облетела новость: «Леха Николаев возвращается!». Действительно – год назад Дмитрий Светозаров собрал старый состав и отснял еще один сезон знаменитой эпопеи.

- Там все начинается с того, что после убийства напарника Леха уходит из спецслужб и переезжает в тайгу, - поделился с нами режиссер. – Работает там егерем, охраняет угодья одного олигарха, живет в избушке. И вот в один прекрасный момент с ним на связь выходит старый знакомый – бывший начальник Филиппыч. И говорит, что появились кое-какие факты, которые позволят пролить свет на то, что на самом деле случилось с Красновым. И Леха возвращается в мир… только мир за 15 лет изменился до неузнаваемости! И Леха пытается, с одной стороны, как-то к нему адаптироваться, как-то заново вжиться в действительность, а с другой – понять, что случилось с напарником.

Все серии уже отсняты, смонтированы и переданы на Первый канал. Изначально премьера должна была состояться еще в прошлом году, но что-то застопорилось и до сих пор стопорится.

Но какой бы веселой ни была эта эпоха, она уже кончилась. Фото: из личного архива Дмитрия Светозарова (пересъемка Артем Килькин)

- Может, виноват финансовый вопрос, может, что-то еще, я не в курсе, к сожалению, - признается Светозаров. – Те времена, когда я мог зайти в кабинет к Эрнсту и о чем-то его напрямую спросить, давно прошли. Но мы не теряем надежду.

Не теряем и мы. Возвращайся, Леха! Как нам тебя не хватает…