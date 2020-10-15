«Комсомолка» и Cat’s Best продолжают искать дом для брошенных мурлык и грызунов

В новый дом Линд пришла не с пустыми лапами, а с подарком - кошачьим наполнителем. Фото: Ольга Березина.

Проект «Комсомольской правды в СПб» «Ищем дом» стартовал в начале осени. Уже больше месяца мы помогаем петербургским хвостатым обрести новых заботливых хозяев. За это время участниками проекта стали семейство крысят-полупасючат и пятеро котиков. Одна из мурлык, красавица Линд, уже нашла любящего владельца. Из мини-приюта «Кошкин дом» ее забрала петербурженка Ольга Березина. Малышка, которую буквально спасли с того света волонтеры, уже освоилась в новом жилище.

- Кошечка окрепла, привыкла к дому и чувствует себя полноценным членом семьи, - поделилась с «Комсомолкой» Ольга. - Процитирую Паскаля: «Самая большая привилегия, которая дана человеку свыше, - быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни». Я никогда принципиально не покупала животных, всегда подбирала с улицы или брала котят у знакомых. Из приюта забирать не страшно: я ждала зверей с радостью и все ожидания оправдались! Линд, как и два других моих кота, добрая, умная, благодарная кошка с отличным характером.

Поддерживает «Комсомолку» в ее начинании ТМ Cat’s Best, которая выступила партнером проекта. Чтобы сделать знакомство Линд с новым домом комфортнее, ее хозяйке подарили древесный комкующийся наполнитель для кошачьих туалетов Cat’s Best Original.

Продукция производится в Германии и давно завоевала лидирующие позиции на европейском рынке. Главные преимущества, за которые ее ценят владельцы питомцев, - безопасность и натуральность. Древесные волокна без ароматизаторов и химических добавок отлично впитывают влагу и удерживают запах. Менять наполнитель Cat’s Best Original приходится в три раза реже, чем другие комкующиеся аналоги.

- Мы заботимся о здоровье животных и комфорте их владельцев более сорока лет. Наша цель - повышение качества жизни питомцев и укрепление их естественных привычек. Поэтому продукция разрабатывается, основываясь на знаниях подлинных потребностей животных и уважении их индивидуальных запросов, - рассказывают представители Cat’s Best. - В производстве мы придерживаемся правила трех «э»: экономично, эргономично и экологично. Наполнитель не требует частой смены, а благодаря плотным комкам, которые можно утилизировать в канализацию, уборка происходит легко и быстро. Также важно, что в сохранности остаются деревья, ведь при производстве используется вторичное древесное сырье. Всего в ассортименте Cat’s Best десять видов наполнителей для питомцев разных видов и пород. Продукцию можно заказать на сайте, а также купить в розничных и интернет-магазинах.