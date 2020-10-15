Тонна очарования и тяга к людям: В Петербурге ищут дом котам-маркизикам

Шустрик - очень общительный котик. Фото предоставлено мини-приютом «Кошкин дом».

В конце мая жильцы многоэтажки на улице Коммуны услышали в парадном душераздирающий писк. На лестничной клетке они нашли около десятка пушистых комочков - кто-то из соседей оставил в подъезде жилого дома коробку с двухмесячными котятами. Крохи жалобно мяукали и просили о помощи. Хвостатые были в плохом состоянии: их мучили блохи, ушные клещи, были проблемы с глазами. Нескольких забрали к себе неравнодушные соседи, еще четверых согласились взять на передержку.

Позже в том же месте появились еще трое. Спасти одного из них жители не успели - котика загрызла собака. Забрал и пригрел оставшихся котят мини-приют «Кошкин дом». Среди тех, кто переехал под его крышу, были Шустрик и Леди. Обаятельные и игривые подопечные сразу покорили сотрудников приюта. Маленькие маркизики - так называют кошек черно-белого окраса - оказались очень ласковыми.

- У Шустрика смешливая окраска мордочки, как будто он носит маленькие элегантные усики. Это придает ему тонну очарования. Он очень контактный мальчишка, ориентирован на человека, готов быть верным другом, - рассказывают в мини-приюте.

- Леди у нас любознательная и умная ласкуша. У нее прекрасный аппетит и тяга к знаниям. Она не боится ни котов, ни людей. Уже сейчас котята готовы отправиться в новый дом. Они здоровы, привиты и отлично знают, где их лоточек. Для полного счастья им не хватает лишь заботы хозяев.

Кошечка Леди ждет хозяев. Фото предоставлено мини-приютом «Кошкин дом».

Пристраивают Шустрика и Леди как в одну семью, так и по отдельности.

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