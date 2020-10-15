Петербургские журналисты раздадут горожанам медицинские маски

Горожане получат макси и специальный выпуск газеты "Петербургский дневник". Фото: предоставлено "Петербургским дневником".

корреспонденты издания «Петербургский дневник» проведут уличную акцию, во время которой напомнят жителям города о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте в связи с распространением COVID-19.

16 октября в 9:00 у станции метро «Владимирская» горожане смогут получить специальный номер газеты «Петербургский дневник», а также одноразовые медицинские маски, ношение которых способствует предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Одновременно данная акция ознаменует и увеличение ежедневного тиража газеты «Петербургский дневник», который с 16 октября составит 170 тысяч экземпляров. Сформированный дополнительный тираж издания впервые будет распространяться в медицинских учреждениях города: поликлиниках и больницах. Кроме того, до 62 возрастает число станций метрополитена, где ежедневно будет доступна газета.

- Увеличение тиража позволит нам уверенно говорить о том, что сегодня «Петербургский дневник» – самое массовое печатное издание в Петербурге, – говорит главный редактор издания Кирилл Смирнов. - Отталкиваясь от таких значительных количественных показателей, мы обязаны еще чаще и подробнее рассказывать нашим читателям о той колоссальной работе, которую осуществляют городские медики по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что газета «Петербургский дневник» выходит с 2003 года. Распространяется бесплатно в общественном транспорте, социальных и административных учреждениях, киосках с печатной прессой.