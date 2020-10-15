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Спорт

Американский теннисист сбежал с турнира St. Petersburg Open из-за страха перед российскими больницами

Спортсмена, который сдал положительный тест на коронавирус, могут оштрафовать на 100 тысяч долларов или дисквалифицировать на три года
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Американский теннисист так и не сыграл на петербургском турнире.

Американский теннисист так и не сыграл на петербургском турнире.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Серьезное наказание может грозить американскому теннисисту Сэму Куэрри, который без предупреждения снялся с турнира St. Petersburg Open и сбежал из России, напуганный местной медициной. Такие заголовки появились в зарубежных СМИ утром 15 октября. Причиной стала публикация в Твиттере журналиста New York Times Бена Ротенберга, который рассказал о том, как 49-я ракетка мира, вместе с женой и 8-месячным сыном тайно улетел из Петербурга на частном самолете.

- Сэм прилетел в Россию для участия в турнире. Он сдал тесты на COVID-19, которые у него и родных оказались положительными. Ему сказали сидеть в отеле на карантине две недели. Но потом ему позвонил кто-то из врачей и сказал, что при симптомах заболевания его могут положить в больницу, - пишет журналист.

Это, по словам Бена Ротенберга, и вызвало у теннисиста панику. Он испугался российских больниц и, не уведомив организаторов, сбежал из страны.

Страх перед российскими больницами может стоить Сэму Куэрри штрафа или дисквалификации. Фото: atptour.com

Страх перед российскими больницами может стоить Сэму Куэрри штрафа или дисквалификации. Фото: atptour.com

Сами организаторы St. Petersburg Open решили прояснить ситуацию и выступили со специальным заявлением:

- Согласно протоколу ATP и правилам Роспотребнадзора, Сэм Куэрри был снят с турнира и изолирован в номере отеля Four Seasons.

Роспотребнадзор рекомендовал оргкомитету турнира сделать медицинское заключение о состоянии здоровья Сэма Куэрри и членов его семьи. Турниром был организован визит врача и педиатра из частной клиники «СОГАЗ», которые дважды пытались осмотреть Куэрри, однако это им не удалось - спортсмен не открыл дверь своего номера ни 12 октября, ни 13 октября.

Предполагалось перевезти Куэрри из отеля на самоизоляцию в частные апартаменты, чтобы семья не испытывала неудобств и не создавала угрозу распространения инфекции. Повторный тест был назначен на 15 октября, однако вместо того, чтобы действовать в соответствии с правилами ATP и санитарным протоколом турнира, спортсмен покинул отель в 5:45 утра 13 октября, - говорится в тексте заявления.

И хоть после сдачи положительного теста Куэрри все равно не участвовал в играх, самовольный отъезд посчитали нарушением реламента. Если комиссия Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) признает спортсмена виновным, то ему грозит штраф до 100 тысяч долларов или отстранение от турниров серии АТР на три года.

Напомним, что на том же турнире в Санкт-Петербурге белорусский теннисист ушел в туалет во время матча и схлопотал штраф.

Спорт: ТЕННИС

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