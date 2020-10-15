Теннисист ушел в туалет во время матча на турнире в Санкт-Петербурге и схлопотал штраф

Белорус Ивашко получил штраф за поход в туалет во время матча на St.Petersburg Open 2020. Фото: предоставлено организаторами турнира

Белорусский теннисист Илья Ивашко сбежал в туалет прямо по ходу матча 1/16 финала турнира St.Petersburg Open 2020, а когда вернулся, то обнаружил, что ему выписали штраф на 1 гейм за внезапный «прогул». От этого игрок пришел в гнев и устроил скандал, отказываясь продолжать встречу с французом Адрианом Маннарино.

- Ну это же невозможно! Ну как?! У меня была такая же ситуация на «Челленджере» (мировой теннисный тур - Прим.ред), но там никто не штрафовал меня на гейм, - воскликнул судье белорус.

Весь гнев теннисист выместил на судью, оштрафовавшего его на гейм. Фото: предоставлено организаторами турнира

Спортсмена понять можно – он предварительно вызвал врача, чтобы отпроситься в туалет. И ему вроде как разрешили это сделать, а потом внезапно наказали за отлучку. В разговоре с супервайзером Ивашко даже бросил ракетку на корт и произнес: «Ты хочешь, чтобы я прямо тут на***л (наложил «кучу» - Прим.ред.)?!».

В итоге Илье оставалось разве что смириться с ситуацией. К слову, в игре он в итоге победил. Его следующим соперником станет Денис Шаповалов из Канады. Этот матч состоится 15 октября, как и игра любимца публики, шестой ракетки мира Даниила Медведева.