Камбуз, пушки и бортовой лазарет: какой будет экспозиция в музее линкора «Полтава»

Посетители увидят и простых матросов, и императора Петра I Фото: Артем КИЛЬКИН

Похоже, что одной из задач боевых кораблей прошлого было сразить противника наповал своей красотой. Именно такие мысли приходят в голову, когда видишь перед собой знаменитый петровский линкор «Полтава», воссозданный по старинным чертежам. Однако самое интересное в этом корабле не снаружи, а на палубах, где полным ходом идет создание музейной экспозиции. Здесь нет залов с витринами и табличек с надписями, а только сцены из жизни экипажа. Ни одного подлинного экспоната тоже нет – сплошь восковые фигуры, филигранно выполненные реплики и технологии дополненной реальности. А еще здесь два одинаковых капитана… Как такое возможно, корреспонденты «КП»-Петербург выяснили, одними из первых, оказавшись на борту легендарного парусника.

ДВА КАПИТАНА

Яркий корпус с резными украшениями, высокие мачты, палуба, раскрашенная в красно-желтые тона… Даже не верится, что триста лет назад такая штуковина могла участвовать в морских боях. Однако именно этим она и занималась. Нынешняя «Полтава» полностью повторяет свой исторический прототип – весит 1200 тон и может вместить 54 пушки. Кроме того, если постараться, сюда же можно утрамбовать и 350 человек экипажа – ровно столько матросов и офицеров здесь было в петровские времена.

Капитан "Полтавы" Максим Коршунов и его восковой двойник Фото: Артем КИЛЬКИН

- От этого корабля не надо ждать какой-то маневренности и подвижности, - прогуливаясь по палубе, объясняет капитан «Полтавы» Максим Коршунов. – Это, по сути, плавучая крепость. Линейный корабль. Линейный потому, что если пять-семь таких линкоров выстроятся в линию, то смогут прекрасно держать оборону, отстреливаясь во все стороны, и нанесут противнику сокрушительный удар.

Все пушки, из которых могла палить настоящая «Полтава», будут и на ее «потомке». Пока готова только часть из них. Но сразу не верится, что на этот корабль могли поместиться столько орудий и людей. Однако, немного осмотревшись, понимаешь, что здесь словно какое-то пятое измерение – внутри судно кажется раза в три больше, чем снаружи.

На борту линкора помещались 54 пушки, правда в те времена вести из них прицельную стрельбу было невозможно. Свою лепту вносили качка и отсутствие системы наведения Фото: Артем КИЛЬКИН

- Давайте я вам все расскажу, - вдруг подходит главный строитель «Полтавы» Михаил Плеханов. – Чтобы показать сцены из жизни экипажа, изготовлено больше 40 восковых фигур. И, знаете, здесь нет ни одного случайного лица. Все лица – нынешних строителей корабля. Да-да, к нам приехали мастера, взяли слепки и перенесли на эти фигуры. Меня пока тут нет, не готов еще. А вот капитан наш – один в один! Если снять с копии парик – их немудрено перепутать.

АДМИРАЛЬСКИЙ САЛОН

Чтобы наиболее точно показать, как жил экипаж «Полтавы», создатели музея всерьез заморочились. Для офицерских камзолов, как и 300 лет назад, заказывали английское сукно, штаны для матросов шили из парусины, а все предметы быта и мебель смастерили точь в точь, как исторические оригиналы. То же самое касается и жизненных ситуаций, разыгранных на корабле. Вот офицеры играют в шахматы, а напротив в гамаке с письмом в руке заснул их коллега. Еще один служивый сидит и караулит пушку. Это артиллерийский офицер – ему по должности положено.

Морские офицеры одеты точно так же, как их прототипы - в камзолы из английского сукна Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже готовы и сцены на камбузе – на бочке с продовольствием свернулся клубочком упитанный кот, рядом поедает сухую траву коза. Кажется, будто она сейчас посмотрит на тебя и скажет свое недовольное «мееее». На деревянных столах повара готовят еду, а «помогают» им в этом упитанные серые крысы.

Но стоит пройти к корме, как разворачивается совершенно другая картина. В адмиральском салоне за большим столом восседает император Петр I и что-то обсуждает с кораблестроителями.

Этот компас - копия личного компаса Петра I. Оригинал хранится в Военно-морском музее Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это было единственное отапливаемое помещение на корабле. Остальные спасались только теплой одеждой, - поясняет капитан «Полтавы». – А еще здесь два отдельных гальюна. Поистине царские условия.

- И обратите внимание на этот компас, - подхватывает Михаил Плеханов. - Такой же был у Петра I. Это точная копия того оригинального, который хранится в Военно-морском музее. Сервиз тоже не отличить от подлинника. Мы очень внимательно относимся к каждой детали.

Один из экспонатов - офицер, заснувший с письмом в руке Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, несмотря на то, что нынешний экипаж «Полтавы» - товарищи статные и высокие, потолки здесь сделаны ровно такими, как были 300 лет назад. Довольно низкими. Поэтому мужчинам всегда приходится слегка пригибаться. Но они не жалуются. Говорят, уже привыкли.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПАРАД ВМФ

Вся экспозиция «Полтавы» будет занимать пять ярусов. Охватит и трюмы, где хранилось вино, и технический этаж, где перевозили все корабельные снасти, скот и запасные паруса. А из-за того, что это самое сухое место на судне, здесь располагался лазарет – этот сюжет тоже найдет отражение в экспозиции. Рядом – помещение, где хранился порох, а палубой выше – главный «пушечный ярус» и по совместительству – место, где спали матросы – все 300 человек.

Это не орудия пыток, а медицинские инструменты петровского времени Фото: Артем КИЛЬКИН

- В нашем музее мы собираемся применить технологию дополненной реальности. Но так, чтобы она не мешала нашим гостям полностью погрузиться в атмосферу тех лет, - отмечает руководитель музейного проекта «Полтава» Елена Соловьева. – К примеру, посетители, наведя на объект камеру мобильного телефона, смогут увидеть, как двое моряков работают на судне, и одного из них смывает волной. Да, это были реалии того времени, о которых мы не задумываемся. Также эта технология покажет, как 300 лет назад стреляли пушки.

Хоть крысы обычно и бегут с корабля, но на "Полтаве" они, похоже, осмелели и забрались даже в камбуз Фото: Артем КИЛЬКИН

Экспозиция «Полтавы» готова примерно на 80%. Все работы здесь финансирует «Газпром». Ожидается, что музей откроется для посетителей в 2023 году. И располагаться будет не в Яхт-клубе, как сейчас, а в культурно-историческом центре, который специально создадут в парке 300-летия Петербурга.

- Это грандиозный проект, - говорит Михаил Плеханов. – Будет своего рода док с помещениями, где также разместятся музейные экспонаты. Предположительно, ими станут артефакты, поднятые со дна Балтики. Кроме того, этот док позволит лучше сохранить «Полтаву» и при необходимости ее ремонтировать.

Пока "Полтава" стоит в петербургском Яхт-клубе, но через три года переедет в парк 300-летия Фото: Артем КИЛЬКИН

Но даже став музеем «Полтава» не утратит своей главной функции и все также будет возглавлять парад ВМФ. Корабль сможет выходить из дока и возвращаться обратно. Создатели уникального музея надеются, что он станет еще одной визитной карточкой Санкт-Петербурга.