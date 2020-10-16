Предприятие в Мурино, сжигавшее медицинские отходы, закрыл Роспотребнадзор

Ленобласть выступает против сжигания любых отходов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Мурино давно жаловались на неприятный запах, который не давал покоя. Его источником, в том числе, было предприятие, занимающееся сжиганием медицинских отходов. После того, как туда с проверкой нагрянул Роспотребнадзор, компанию закрыли. Из-за множественных нарушений санитарных норм.

- Сжигания медицинских отходов не будет на территории Ленобласти, причем ни на какой из промзон, - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин. - Мы не только не будем строить мусоросжигающие объекты, но и будем отходить от этой технологии на существующих предприятиях.

Решения по переработке мусора Ленобласть будет разрабатывать вместе с Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кроме того, как рассказали "КП"-Петербург в пресс-службе экологического блока правительства Ленобласти, вопрос об утилизации отходов, в том числе медицинских, регион прорабатывает вместе с Северной столицей.

- Мы очень долго шли к тому, чтобы совместно решать этот важный экологический вопрос, - отметили в пресс-службе. – Ведь в Петербурге по закону нельзя свозить мусор, и поэтому, к сожалению, весь он поступает в Ленобласть. А для нас очень важно контролировать все отходы, которые оказываются в нашем регионе, потому что в том числе из-за этого могут возникать стихийные свалки. Поэтому для нас большое достижение, что есть соглашение о сотрудничестве, которое подписали оба губернатора.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании единого оператора по обращению с отходами для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.