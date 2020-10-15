Смольный предложил родителям и учителям выбрать ограничения по коронавирусу в школах Санкт-Петербурга

Петербуржцы голосуют за варианты ограничений по коронавирусу в школах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина запустила голосование на своей рабочей странице во «Вконтакте», попросив родителей и педагогов выбрать вариант «коронавирусных» ограничений в школах Северной столицы. Напомним, который день в городе фиксируют рекордный прирост числа заболеваемости. Да и уже 113 классов в 55 школах сидят на карантине. Однако тотального локдауна образовательных учреждений нет. В связи с этим Смольный интересуется мнением взрослых.

Пока что школы Санкт-Петербурга учатся в очном формате за исключением 113 классов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тревога родителей выражается по-разному – от требования немедленно закрыть школы и защитить детей от возможности заражения до массовых просьб не использовать дистанционное обучение вообще. В условиях новых требований сложно и педагогам, испытавшим весенний стресс. Нагрузка выросла, условия работы усложнились. Если заболеваемость в образовательных организациях начнет резко нарастать, какой вариант ограничений вам представляется правильным? – обратилась к родителям и учителям Ирина Потехина.

Как рассказали «Комсомолке» источники в нескольких школах города, власти просят проголосовать всех педагогов и рассылать опрос родителям. Поэтому число участников уже перевалило за 60 тысяч человек.

В абсолютные лидеры выбился вариант с ранним уходом на каникулы или продлением отдыха. На втором месте идет цикличное обучение, предусматривающее три недели занятий в школах, а затем неделю дистанционного, чтобы прервать цепочки заражения. Остальные варианты можно увидеть на скриншоте голосования ниже, актуального на 22:05 15 октября 2020 года 22:05.

Данные голосования на 22:05 15 октября 2020 года. Фото: vk.com/irina_potehina

Пока неизвестно, насколько сильно повлияют итоги опроса на будущее решение Смольного. Но пока что власти не намерены отправлять всех школьников на дистанционку. Причина проста – с учетом того, что всего в городе больше 20 тысяч классов – доля зараженных небольшая, меньше 1%.