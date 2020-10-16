МЧС провели масштабную дезинфекцию от коронавируса железнодорожного вокзала в Выборге

На вокзале в Выборге провели масштабную дезинфекцию от коронавируса / Фото: МЧС Ленобласти

В Ленинградской области усиливаются меры по борьбе с коронавирусом. В пятницу, 16 октября 2020 года, сотрудники Невского спасательного центра МЧС России повели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Выборге. Спасатели, одетые в специальные костюмы, тщательно обработали каждый уголок здания.

- При обработке вокзала были использованы сертифицированные дезинфицирующие средства. Спасатели провели санитарную обработку основного здания вокзального комплекса, перрона, служебных помещений, входных групп, лестничных маршей, а также мест общего пользования, - рассказали в МЧС Ленинградской области.

Подобные работы по дезинфекции вокзалов и других мест большого скопления людей проводятся постоянно. Дезинфекции подверглись порядка сотни объектов и десятки тысяч квадратных метров территории.

Напомним, что в пригородном транспорте Петербурга также усиливают борьбу с пандемией. На постоянной основе проводится дезинфекция помещений вокзалов, станций и остановочных пунктов. Состояние здоровья машинистов, кассиров и контролеров также находится под постоянным наблюдением.