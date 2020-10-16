«Порше» за 8 млн рублей убился в ДТП на Ждановской набережной в Санкт-Петербурге

"Порше" за 8 млн рублей организовал себе ДТП на Ждановской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Не прошло и месяца, а в Санкт-Петербурге произошло очередное ДТП с люксовой иномаркой, причем, все с тем же Porsche 911 Carrera. В прошлый раз авто за 8 млн рублей разбилось на Невском проспекте, а в этот раз машина другой расцветки угодила в аварию на Ждановской набережной. Фотографии с места происшествия тут же появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», как и комментарии очевидцев.

Любопытно, что чуть ранее практически на этом же месте произошло тройное ДТП. Фото: vk.com/spb_today

- Разложили 911-й на Ждановской, а чуть ранее такси «Ситимобил» протаранил там «БМВ», - рассказал свидетель ДТП.

«Комсомолка» обратилась в отдел пропаганды УГИБДД, но там оба инцидента пока не комментируют. Зато, по словам очевидцев, обошлось без серьезных пострадавших, если не считать таковым водителя «Порше» из-за предстоящего дорогостоящего ремонта.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, поток автомобилей на набережной притормозил перед «зеброй», пропустив семью с коляской. В этот момент «Порше» по какой-то причине не улавливает маневру коллег по дороге, не сбавляет скорость и врезается во внедорожник. В последний момент водитель спорткара все же пытался вырулить на встречку, но не вышло.