Полугодовалый сын сыроедов-антипрививочников заразился коклюшем и умер в Санкт-Петербурге

В причинах смерти ребенка разбираются следователи Фото: СОЦСЕТИ

Шестимесячный сын Инстаграм-блогеров, противников прививок и сторонников сыроедения Игоря и Марии заразился коклюшем и скончался в реанимации в Санкт-Петербурге после 10 дней комы. Родители обвиняют в смерти малыша врачей, которые «хреначили ребенка 10-ю препаратами» и попутно заразили его в больнице несколькими инфекциями.

ЛУЧШИЙ ИММУНИТЕТ

Полугодовалый Мирослав появился на свет на Бали и с тех пор не покидал этот теплый остров. Марина, сторонница домашних родов, обошлась без акушерок во второй раз: у Мирослава есть старший братик Добромир детсадовского возраста.

– Роды дома – это самый лучший иммунитет для ребенка на всю жизнь, – уверена Мария. – Это комфорт, уединение, безопасность и спокойствие.

У пары есть старший сын Добромир Фото: СОЦСЕТИ

К сыроедению малышей стали приучать с самого раннего возраста, а старший, по примеру мамы и папы, уже практикует голодание. От температуры родители давали детям сок цитрусовых, а не таблетки, которые «делают из нефти, а нефть – яд». Диарее – радовались, ведь это «очищение организма».

Однажды у одного из мальчишек поднялась температура и начался понос, но уже через неделю все прошло, а значит, родители все сделали правильно: «если у вас температура 42 градуса, значит, так необходимо телу». Подписчики охотно поддерживали блогеров и пополняли ряды «детей природы». Не верить им было сложно, ведь Игорю без лекарств удалось даже излечиться от неизлечимого псориаза с помощью собственной методики, которую он предлагал всем желающим всего за 555 рублей.

ДОЛБАННЫЕ ИНГАЛЯЦИИ

Но в сентябре «здоровые и осознанные» малыши Марии и Игоря заболели: перед самым отъездом с Бали в Россию старший подхватил где-то коклюш, которым заразил младшего. Родители вместе с подписчиками молились, медитировали и играли сыну на флейте. Но кашель не проходил.

– Где-то недели через две-три после приезда в Питер Мирослав раскашлялся так сильно, что меня это пугало. Он стал малоподвижным, много спал. О том, что это коклюш, я не знала, – поделилась Мария со своими подписчиками. – Я вызвала «скорую», которая приехала и навела еще больше паники, сказав, что у малыша бронхит и возможна пневмония. Я очень напугалась и согласилась поехать в больницу.

Мама и папа считают, что в смерти малыша виноваты доктора Фото: СОЦСЕТИ

Там Мирославу, по словам родителей, поставили неверный диагноз бронхиалит и стали делать ингаляции с антибиотиком – «ядовитым и смертельно опасным паром».

– Я уехала домой сразу после обследования, меня не хотели отпускать ни в какую и хотели лечить его антибиотиками от бронхиалита, – диктовала Мария в сториз.

Но женщина написала отказ от антибиотиков и вместе с сыном вернулась домой. В тот же день к семье Мирослава приехала педиатр и «опять шуму и паники навела». «Долбанные ингаляции» продолжили делать дома. «Поддавшись панике», Мирослава снова отвезли в больницу.

«ЕГО ДОБИЛИ»

Установив, что у ребенка коклюш, его перевели в реанимацию другой клиники. Там мальчик «вообще распух и перестал двигать ручками и ножками после влитого в него большого количества глюкозы». В конце концов, из-за «простого коклюша, который лечится прогулками на свежем воздухе», малыш 10 дней пролежал в коме на аппарате ИВЛ и умер.

– Основной диагноз – отек головного мозга и других жизненно важных органов. Плюс, как говорят врачи, у него был еще целый букет, – написал в сети Игорь.

Мария жалеет лишь о том, что испугалась и отвезла мальчика в больницу Фото: СОЦСЕТИ

В гибели ребенка родители винят врачей, которые «его добили», и больницу, где он «подцепил инфекции». Тем временем Следственный комитет начал проверку.

– Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти ребенка, – сообщают в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

К слову, сразу после смерти малыша родители пытались связаться с прокуратурой и пожаловаться на то, что тело младенца отправляют на вскрытие, а позже объявили сбор средств на прощание с Мирославом. Негативная реакция пользователей сети заставила Игоря и Марию закрыть все странички в соцсетях и уйти в глухую оборону.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Анна ЛЕВАДНАЯ, заведующая отделом нутритивных технологий Института педиатрии Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова:

– Умереть от антибиотиков или других препаратов, которыми лечат коклюш, ребенок не может. А вот сам коклюш – серьезное заболевание, которое может быть особо опасным и даже летальным для маленьких детей. Для этого и введена вакцинация, причем вакцинироваться рекомендуют как можно раньше, согласно национальному календарю прививок: по графику, прививку от коклюша нужно было сделать в три, четыре с половиной месяца и шесть месяцев, и к полугоду малыш должен был получить полный курс вакцинации.

Поверьте, вакцины – одно из самых безопасных и эффективных медицинских изобретений. Поэтому, пожалуйста, делайте прививки вашим детям, чтобы защитить их от подобных случаев!

Что касается питания, то ни веганство, ни сыроедение не рекомендовано детям потому, что может приводить к дефицитным состояниям. Даже вегетарианство – только под присмотром специалиста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жонглеры ребенком», задержанные в Малайзии, рассказали свою версию событий

Екатерина и Михаил уже год путешествуют по Азии, а их четырехмесячная Серафима любит гимнастику и питается фруктовым молоком (подробности)