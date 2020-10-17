Причина смерти Виталия Аксенова: бывший директор «Ленфильма» умер от коронавируса

Бывший директор киностудии "Ленфильм" умер в Петербурге от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Стала известна причина смерти бывшего директора киностудии «Ленфильм». По словам коллег, Виталий Аксенов умер от коронавируса. Последние две недели он лежал с одной из больниц города, где, после улучшения самочувствия, внезапно скончался.

- Он лежал в больнице, вроде бы даже пошел на поправку. Два дня назад Виталия Евгеньевича перевели из реанимации, он разговаривал, звонил по телефону, общался с женой и вдруг смерть, - рассказала «КП-Петербург» завкафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Елена Константинова. - Это шок для нас, просто кошмар. Это ведь не единственная утрата, недавно также от коронавируса умер режиссер Юрий Калугин. И теперь новая смерть.

На Ленфильме», которым Виталий Аксенов руководил около пяти лет, узнали о страшной новости только утром в субботу. Сейчас здесь готовят некролог и думают, как помочь вдове режиссера.

Виталию Аксенову было 89 лет. Фото: Александр ГЛУЗ

А в институте, где Аксенов преподавал больше 20 лет, царит тяжелая атмосфера растерянности и скорби. Здесь любили мастера, который вырастил не одно поколение учеников. Самих впоследствии ставших преподавателями и заслуженными кинематографистами.

- Увлеченность профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Виталия Евгеньевича незаменимым человеком. Для многих сотрудников кафедры он был сначала мастером, потом коллегой, а главное добрым другом. Работать с Виталием Евгеньевичем было большой честью и радостью, - вспоминают коллеги.

Сейчас здесь также думают о похоронах, но пока место и дата церемонии прощания еще не определены.

- Это огромная, личная утрата. Просто кошмар. Мы его все любили, праздновали его юбилеи - на них «Лицедеи» приезжали поздравлять. Он был масштабной личностью, снимал кино, в том числе документальное на «Леннаучфильме», писал книги. Важно, кем становились ребята, учившиеся у него. Просто не знаем, что будет теперь, - сокрушаются в институте.