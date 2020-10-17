«Я написал простой текст, но филологи специально его усложнили»: как в Петербурге прошел Тотальный диктант

На площадках соблюдались все меры безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Казалось бы, что общего между русским языком и космосом? А то, что в этом году участники Тотального диктанта писали текст о великом ученом Константине Циолковском. Рассказ об одном из самых знаменитых умов прошлого создал специально для проекта писатель Андрей Геласимов. Он же и читал его с ключевой площадки страны – Главного штаба Эрмитажа. Массовой проверке на грамотность не помешал даже изрядно всем надоевший коронавирус. Корреспондент «КП-Петербург» тоже поучаствовала в Тотальном диктанте, а заодно и разузнала у автора текста, почему он сначала не хотел его писать.

«Хрупкость и величие»

О том, что основная площадка проекта – Главный штаб Эрмитажа не сможет принять участников Тотального диктанта, известно стало накануне, буквально в последний момент. Но с самого утра здесь все равно шумно и суетно, ведь именно отсюда будет вестись трансляция во все уголки мира, где есть те, кто влюблен в русский язык.

Одной из площадок Тотального диктанта стал Мраморный дворец Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный «диктатор» и по совместительству – автор текста Андрей Геласимов сегодня при параде. Он серьезен, собран, но видно, что немного волнуется. Ведь публичные события подобного толка, как признается писатель, не его конек. Да и автором диктанта он мог и не стать, если бы не перевесила любовь к герою своего рассказа.

- Когда мне предложили написать этот текст, я засомневался и взял паузу, - откровенничает Геласимов. – Но когда я понял, что хочу написать о Циолковском, сразу перезвонил и сказал, что согласен. И было уже все равно на мои публичные страхи. Дело в том, что этот ученый был с детства почти глухим. И отчасти из-за этого, а отчасти – из-за характера все страшнейшие потрясения XX века прошли мимо него. Он был занят своей мыслью о том, как расселить людей на другие планеты. Это хрупкость и величие в одном флаконе. Именно это меня и заворожило в Циолковском.

Главный "диктатор" - писатель Андрей Геласимов Фото: Олег ЗОЛОТО

Коварная пунктуация

Всех тех, кто сегодня должен был писать под диктовку Андрея Геласимова в Главном штабе, из-за вспышки коронавируса среди сотрудников распределили по другим площадкам. Людей приняли в том числе Молодежный театр на Фонтанке и Ботанический сад. Диктант писали и в Мраморном дворце Русского музея. Всяк сюда входящий сразу был встречен добродушными сотрудниками и отправлен в зал, где ему вручали маску, перчатки, бланк и ручку.

- А куда можно садиться? Куда хотим? – скромно спрашивали участники и, получив положительный ответ, старались занимать места в первых рядах. А потом, поняв, что время до начала еще есть, принимались осматривать интерьеры. Невероятной красоты лепнина и огромные люстры, казалось, придавали сил и шевелили в дальних уголках мозга несправедливо забытые правила по использованию тире, двоеточия и точки с запятой.

В этом году очно Тотальный диктант писали порядка 5000 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Текст в Мраморном дворце читала блогер Марина Литвинова. К особенностям зала нужно было еще приспособиться – ведь из-за акустики недостаточно четко произнесенные слова будто растворялись в воздухе. Но девушка, видимо, тренировалась, и потому с задачей справилась.

Из текста, разбитого на 4 части, нам досталась третья под названием «Москва». Здесь говорилось о том, как в 16 лет почти оглохший Циолковский начал ходить в публичную библиотеку. Сначала он общался только с книгами, а потом его приметил помощник библиотекаря и смог стать будущему великому ученому старшим товарищем.

Корреспондент "КП" тоже написала Тотальный диктант Фото: Олег ЗОЛОТО

И несмотря на то, что подвохов в тексте было не так уж много, местами пришлось экстренно вспоминать школьную программу. По вопросам коварной пунктуации, конечно. Но изначально она коварной не была. Как пояснил Геласимов, он написал очень простой текст, ведь ему было важно передать в первую очередь драму жизни Циолковского. Усложняли рассказ уже филологи, фаршируя его причастными оборотами, сложноподчиненными предложениями и прямой речью.

«Шепот» пиши через «е»

«Расселение», «приемлемый», «настежь», - когда волнуешься, начинает клинить даже на таких простых словах. И ты, думая, что совсем забыл родной «французский», начинаешь ругать себя за безграмотность. Как призналась одна из участниц диктанта Наталья, у нее вылетело из головы слово «шепот».

В Мраморном дворце текст диктовала блогер Марина Литвинова Фото: Олег ЗОЛОТО

- Но потом я собралась и написала через «е», - смеется женщина. – И еще в одном месте я слова местами перепутала. Не знаю, примут ли за ошибку. Но вообще у меня есть метод: если сомневаюсь, оставляю места и дописываю потом.

Сложности были и у подруг Наташи и Оли. Как признаются девушки, виной всему пунктуация. Однако настроение им не испортили даже хитрые запятые – писать диктант в роскошном дворце уже огромное удовольствие.

Самой сложной для участников оказалась пунктуация Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы сначала в Эрмитажный театр хотели попасть, но там уже не было мест, - делятся подруги. – И вот успели в последний момент сюда. Мы очень рады, что несмотря ни на что Тотальный диктант все же состоялся.

Узнать свои оценки петербуржцы смогут 23 октября на сайте проекта. Для этого, создавая учетную запись, нужно указать фамилию и имя (либо псевдоним) и кодовое слово. Где и в каком формате пройдет награждение отличников, пока неизвестно. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.