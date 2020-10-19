Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 октября 2020: Новый рекорд по числу заболевших и шанс повторного заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 19 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 октября 2020 года не радуют. В городе продолжается ежедневный прирост заболевших инфекцией за сутки. В выходные, 18 октября, Северная столица побила очередной свой рекорд - в городе выявили 674 зараженных Covid-19. Последний раз рекорд был поставлен днем ранее - тогда коронавирус диагностировали у 659 человек. При этом число излечившихся от инфекции стабильно в два раза меньше заразившихся.

- В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции за сутки излечились 337 человек, - сообщает оперштаб. - Скончались от коронавируса 15 человек. За сутки на инфекцию в Северной столице проверили 27 тысяч 633 человека. Под медицинским наблюдением находится 2 903 человека. Из них 23 - в обсерваторе, 834 - контактные, 2046 - на самоизоляции.

Картина по заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге Фото: Яндекс

За все время в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 51 тысяча 906 человек, излечились - 33 тысячи 517 человек, умерли 3 тысячи 422 пациента.

Что же касается антител к коронавирусу, то ученые сделали несколько новых заявлений. Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотолян заявил, что около 15-20 процентов переболевших коронавирусом теряют антитела, потому что "иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа".

В свою очередь доктор медицинских наук Владислав Жемчугов пояснил, что антитела не исчезают, просто их число со временем уменьшается. Однако остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с инфекцией за два-три дня вырабатывают полный уровень антител. При этом возможность повторного заражения еще до конца не изучена.