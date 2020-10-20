Осенние школьные каникулы в Санкт-Петербурге могут продлить до двух недель

Школьные каникулы в Санкт-Петербурге могут продлиться на четыре дня дольше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургским школьникам могут продлить осенние каникулы. По словам председателя городского родительского комитета Михаила Богданова, к такой мысли сейчас склоняется Смольный. Официальное решение может быть озвучено уже в ближайшие дни.

- По графику дети должны выйти с каникул и вернуться на учебу 4 ноября, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» Богданов. - Это будет среда. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать выходными также 5 и 6 ноября — четверг и пятницу соответственно. Таким образом мы получим полноценные две недели каникул и, возможно, сможем разорвать цепочку заражений коронавирусом в школах.

Впрочем, по словам председателя родительского комитета, окончательное решение по этому вопросу пока не принято — хотя и комитет по образованию и вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая городские школы, называют его «приоритетным».

Причина продления осенних каникул в Санкт-Петербурге - рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас мы ждем официального подтверждения, вопрос в процессе проработки, - отмечает Богданов. - Но, насколько я понимаю, администрация города все-таки склоняется к тому, чтобы поступить именно так.

Напомним: ранее вице-губернатор Ирина Потехина рассказала «Комсомолке», что коронавирус обнаружили практически в каждой третьей школе города. Однако все эти случаи — единичные, о массовых вспышках речи на данный момент не идет, а потому какие-либо жесткие ограничительные меры — вплоть до перевода детей на новую «удаленку» - видятся Смольному необоснованными и излишними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

695 человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Это вновь рекордный показатель за все время пандемии (подробности)