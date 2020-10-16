В Смольном рассказали, вернут ли удаленку после того, как коронавирусом заразились 700 школьников

Коронавирус обнаружили в 277 школах Санкт-Петербурга, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. В том числе и в школах. Так, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной, недавний мониторинг показал, что вирус пришел в общей сложности в 277 школ — или, другими словами, в каждую третью школу города.

- На данный момент у нас заболело 700 учеников и 200 сотрудников, - рассказала Ирина Потехина "КП" - Петербург в пятницу, 16 октября. - Но я хочу сразу предупредить: этот рост вовсе не взрывной, как могло бы показаться. Просто планомерно и постепенно нарастает число заболевших. Мы это прогнозировали, мы к этому готовы.

Вице-губернатор отметила также, что среди детей уровень заболеваемости коронавирусом, в целом, ниже, чем среди взрослых. А количество классов, ушедших на карантин (по состоянию на 16 октября их 118 - прим. ред.) все еще достаточно мал по сравнению с их общим количеством.

С мнением о том, что надо вернуть удаленку, согласны далеко не все родители. Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

- Пока мы не планируем вводить никаких дополнительных ограничительных мер, - констатировала вице-губернатор. - Ни для возвращения удаленного образования, ни для досрочных каникул оснований нет. Каникулы, к слову, по расписанию начинаются уже через неделю — так что, я думаю, мы вполне благополучно до них дотянем.

Напомним: ранее взволнованные родители петербургских школьников попросили губернатора Александра Беглова вернуть удаленное образование. Однако с такой идеей согласились на все - в итоге возник большой спор, точку в котором пришлось ставить Смольному.

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