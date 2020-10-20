Никогда не знал любви и ласки: Кот королевских кровей ищет дом в Петербурге

Симба здоров, привит, приучен к лотку и готов к встрече с новыми хозяевами. Фото предоставлено мини-приютом «Счастливый кот».

«Очаровательный статный кот, воистину король!» - так волонтеры описывают Симбу, который уже более полугода живет в мини-приюте «Счастливый кот». Под его крышей полосатый красавец оказался после смерти хозяйки. До переезда он и еще четверо хвостатых несколько месяцев обитали одни в пустой квартире. Животные лишились внимания, которое и прежде было в дефиците.

- У зверят и без того была тяжелая судьба. Когда они были малышами, их нашла на даче пожилая женщина. Котики прожили у нее семь лет, однако все это время находились в комнате, в которой был только диван. Их лишь кормили и меняли туалет. Не было ни общения, ни заботы, ни ласки, - рассказывают сотрудники приюта.

- Сложно представить, как это, прожить семь лет в четырех стенах, даже не подозревая, что есть игрушки, лежанки и человеческая любовь. Пережитые трудности сказались на характере пушистиков. Симба вырос недоверчивым малым. Он с теплом и уважением относится к своим мурлыкающим друзьям, однако пока не готов подставлять бока для поглаживаний людям. Но волонтеры уверены, что общение и поддержка хозяев смогут раскрыть его добрейший характер.

Симба точно королевских кровей. Фото предоставлено мини-приютом «Счастливый кот».

- Симба точно королевских кровей. Особую прелесть этому мощному котейке придают шикарные усы, густая сияющая шерстка, белые лапы и губы разного цвета - справа с рыжиной, а слева белая, - продолжают сотрудники мини-приюта. Уже сегодня котик готов отправиться в новый дом. Он кастрирован, здоров, привит и приучен к лотку. Маленькому «львенку» потребуется время на адаптацию, но когда он начнет доверять хозяевам, точно сделает их счастливее.

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Все наполнители изготовлены из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают жидкость. Будущим владельцам Симбы Cat’s Best подарит наполнитель для кошачьего туалета.