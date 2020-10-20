Звезда «Большой перемены» и «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Светлана Крючкова рассказала о своей госпитализации

Светлана Крючкова была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге. Фото: Тимур ХАНОВ

20 октября в городских СМИ появилась информация о том, что знаменитая актриса, прима Большого драматического театра, звезда фильмов «Большая перемена», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Похороните меня за плинтусом» и многих других Светлана Крючкова была вынужденно лечь в больницу. Среди поклонников Крючковой возник переполох, однако все оказалось не так страшно, как можно было бы подумать.

- Да, действительно, некоторое время назад мне пришлось ненадолго лечь в больницу, - рассказала «КП-Санкт-Петербург» сама Светлана Николаевна. - Но сейчас уже все хорошо, я уже дома. Вот только-только вернулась. Ничего страшного не случилось.

Что именно с ней произошло, актриса рассказывать не стала. Наиболее логичной версией казалась заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2 – ранее пресс-служба Большого драматического театра сообщила, что его выявили у двух артистов труппы, из-за чего даже пришлось отменить спектакли на ближайшие даты. Однако эта информация также не подтвердилась.

Светлана Крючкова и Нонна Мордюкова в фильме «Родня». Фото: кадр из фильма

- Нет, никакого коронавируса у нее нет, - рассказал «Комсомолке» близкий друг Светланы Крючковой и соратник по ремеслу, Народный артист СССР Олег Басилашвили. - Какая-то другая причина, какая — я вам не скажу, боюсь перепутать. Но мы общались пару дней назад, Светлана сказала, что у нее уже все в порядке, самочувствие улучшилось.

Напомним: как сообщалось ранее, Светлана Крючкова вот уже почти год борется с тяжелым заболеванием — раком четвертой степени. По словам самой актрисы, врачи «проморгали» болезнь и поздно поставили диагноз. Между тем звезда кино и театра признается: она прожила долгую и насыщенную жизнь и не боится смерти.