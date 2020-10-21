Синоптики пообещали резкое потепление в Санкт-Петербурге

Снега в Санкт-Петербурге можно не ждать до конца октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима, хлестнувшая в середине октября по Северной столице дождями и мокрым снегом, временно сдает позиции. Уже в ближайшие дни город на Неве ждет резкое потепление — вплоть до +10 градусов и даже выше. Об этом «Комсомолке» 21 октября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, погода в Санкт-Петербурге начнет меняться уже с четверга, 22 октября 2020 года.

- Последующие три дня у нас будет достаточно тепло — и по ночам и в особенности днем, когда воздух может прогреваться до + 10 градусов, - отметил синоптик. - Но тепло это будет осеннее, атлантическое. К тому же сохранятся высокая влажность, дожди и порывистый ветер.

Погода на октябрь в Санкт-Петербурге обещает быть теплой, но дождливой и слякотной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всему виной, продолжает эксперт, атлантический циклон, который постепенно наступает на северо-запад России. Санкт-Петербург какое-то время будет находиться в его теплом секторе — отсюда и температурные скачки.

- В целом, такая картина довольно типична для октября, ничего аномального в ней нет, - констатирует Михаил Леус. - Все переходные периоды — и весна и осень — отличаются тем, что погодные процессы меняются быстро и достаточно резко. Погода то становится холоднее нормы, то, наоборот, теплее и так далее. Лето и зима — наоборот, более стабильны.

Из-за температурных качелей нам на какое-то время придется позабыть о снеге — причем, скорее всего, вплоть до самого конца октября. Это тоже нормально — если судить по многолетним наблюдениям и местным климатическим нормам, уверенный и плотный снежный покров в Санкт-Петербурге образуется лишь к последним числам ноября, так что у зимы еще есть время отыграться.

Впрочем, готовиться к холодам все-таки уже нужно. И в первую очередь это касается автомобилистов. Эксперты на вопрос «переобувать или нет?» отвечают уверенно: переобувать.

Впрочем, у зимы еще есть все шансы отыграться - тем более что она, по словам синоптиков, будет холоднее, чем в прошлом году. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Строго говоря, температуры, при которых можно использовать шины, указаны в инструкции, - отмечает руководитель организации «СПБ. Авто» Станислав Данилов. - Но если отталкиваться от базовых вещей, то менять резину нужно тогда, когда температура воздуха опускается до +4 градусов. Летние шины в таких условиях уже начинают постепенно «дубеть». Между шипами и липучкой особой разницы нет. Единственное — если вы передвигаетесь в основном по городу, стоит выбрать липучку, она будет потише. Если же часто ездите за город — шипы будут эффективнее.

Напомним: ранее синоптики рассказывали, что грядущая зима в Санкт-Петербурге будет холоднее, чем предыдущая - причем существенно холоднее.