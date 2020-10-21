«Комендантский час» для ресторанов, «коронавирусные рейды» и отзыв QR-кодов: контроль за бизнесом ужесточают в Санкт-Петербурге

Смольный планирует устраивать «коронавирусные рейды» и отзывает у бизнеса разрешения на работу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге начали ужесточать контроль за магазинами и коммерческими предприятиями. Часть из них Смольный уже лишил QR-кодов, которые давали им возможность работать в условиях эпидемии. А в скором времени в Северной столице планируют организовать «коронавирусные рейды», которые отправятся искать среди бизнеса нарушителей режима и выписывать им штрафы. «Комсомольская правда» разбиралась в ситуации.

Система QR-кодов заработала в Санкт-Петербурге в середине мая. И для власти и для бизнеса она стала своего рода гарантией безопасности: первые могут быть уверены в том, что в магазинах и на предприятиях соблюдаются все противоэпидемические нормы, вторые — что на них не наложат штраф и не остановят работу. Однако, как показала практика, на сотрудничество с системой пошли не все: с 1 октября QR-коды уже отозвали у 145 организаций. При этом вскрылись проблемы: оказалось, что код выдается не на конкретный магазин, а на всю сеть — условно, если нарушения нашли в одном магазине какой-либо сети, то вся сеть по городу должна закрыться, пока их не устранят.

Правила санитарной безопасности в кафе, ресторанах и магазинах ввели еще в мае, но соблюдают их не все. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Другая проблема — не совсем понятно, что именно устранять, - отмечает председатель комитета по торговле Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Ольга Волкова. - Поскольку сейчас предпринимателей, зачастую, даже не информируют о том, что у них отозвали QR-код и тем более не объясняют, за что именно он был отозван. Сейчас появилось предложение — выдавать код все-таки не на всю сеть, а на каждую точку в отдельности. Это разумно, но проблема в том, что таких точек по городу очень много — а значит, есть риск, что нагрузка на Центр развития и поддержки предпринимательства, который сейчас курирует эту сферу, существенно возрастет.

Пока что никаких массовых закрытий в Санкт-Петербурге не было: большинство предприятий, у которых отозвали коды, сумели быстро их восстановить. Но проблема, тем не менее, никуда не ушла. С конца октября в Смольном планируют еще ужесточить режим — организовать в городе «коронавирусные» рейды в поисках потенциальных нарушителей. По информации собеседников издания, такое распоряжение уже спущено во все отделы и комитеты, имеющие отношение к городской экономике. Однако есть риск, что бизнес до этого времени попросту не успеет перестроиться — и вот тогда-то, по словам самих предпринимателей, в связи с массовыми проверками может начаться если и не новый «локдаун», то, во всяком случае, нечто на него похожее.

Из-за ужесточения мер контроля бизнес опасается новых тотальных закрытий. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Поэтому предприниматели запросили «переходный период» в десять дней, - продолжает Волкова. - До этого времени те QR-коды, которые были выданы ранее юридическим лицам, должны оставаться действительными. Сейчас весь бизнес Санкт-Петербурга ожидает методические разъяснения по регистрации кодов. Надеемся, что новая система не ляжет дополнительным бременем на бизнес, но сделает контроль более точным и справедливым.

Между тем сами участники рынка к идее массовых проверок относятся скептически.

- В Санкт-Петербурге более 400 000 субъектов малого и среднего бизнеса, - отмечает председатель городской ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров. - Я думаю, мы не найдем столько чиновников, которые могли бы это все проконтролировать. При этом пострадают главным образом те, кто работает «в открытую» и старается по мере возможностей соблюдать все меры безопасности. Так что такие проверки, с нашей точки зрения, малоэффективны.

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге в последние дни далека от благополучной. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом, по словам Федорова, тотального закрытия предприятий, как это было весной, все же можно не ждать.

- Наша экономика и так пошатнулась во время апрельского-майского локдауна, - отмечает предприниматель. - И мы уверены, что повторения правительство не допустит. Ведь если мы сейчас будем закрывать коммерческие организации, которые платят налоги и пополняют тем самым бюджет нашего города — дефицит которого, кстати, сейчас превышает 700 миллиардов рублей - ничего хорошего не случится. При этом — да, безусловно, можно проверять, можно «воспитывать», можно даже в отдельных, наиболее тяжелых случаях, штрафовать. Но не более того. Ни в коем случае не закрывать.

Прокомментировал Федоров и «комендантский час» для баров и ресторанов, который должен начать действовать в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Напомним - ранее с инициативой ограничить время работы общепита до 23:00 выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Время работы ресторанов и баров в Санкт-Петербурге хотят ограничить до 23:00. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все дело в том, что у большинства заведений общепита основной поток клиентов начинается как раз ночью, - отметил предприниматель. - Поэтому - да, вполне можно предположить, что они понесут потери. Вопрос лишь в том, насколько существенные.