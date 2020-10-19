Комендантский час вместо закрытия: Работу ресторанов и кафе ограничат из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Официально об ограничении работы ресторанов и кафе должны объявить до конца недели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рестораны и кафе в Санкт-Петербурге могут перевести на новый, сокращенный режим работы. Причина — эпидемия коронавируса, заболеваемость которым в Северной столице вот уже четвертый день подряд бьет рекорды. О новом графике работы заведений «Комсомольской правде»-Петербург рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

- Вице-губернатор Евгений Иванович Елин на заседании в Смольном озвучил нам, что время работы ресторанов и кафе планируют урезать до 23 часов вечера, - отметил Гарбар. - Сказано было так: «мера вынужденная, готовьтесь».

По словам Гарбара, новые ограничения пока что не оформлены официально — это планируют сделать до конца недели. Как ограничение времени работы повлияет на состояние самих ресторанов и кафе, предсказать тоже пока трудно.

- Я не скажу, что у нас в городе сейчас есть какая-то особенно активная ночная жизнь, - признается наш собеседник. - Все-таки информационное давление делает свое дело, да и люди на самом деле заболевают, от этого, к сожалению, никуда не уйти. Так что, вероятнее всего, каких-то совсем уж критических последствий у этого решения не будет. С другой стороны — я все чаще вижу таблички «аренда» там, где прежде располагались хорошие заведения, и это, скажу откровенно, пугает.

Напомним: в Санкт-Петербурге вот уже который день фиксируют все новые и новые рекорды заболеваемости. По состоянию на 19 октября инфекцию выявили у 686 человек — больше не было еще ни разу с момента начала эпидемии. На фоне этого Смольный усиливает кордоны: в частности, перепрофилирует под работу с «ковидными» больными городские стационары.