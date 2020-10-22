«Открываю глаза – ни невесты, ни ЗАГСа»: Жених рассказал, как сорвалась его свадьба из-за аварии с «Лексус»

Свадьба жениха с невестой сорвалась из-за аварии Фото: vk.com/spb_today/личный архив героев публикации

«Еще полчаса и мы будем с тобой муж и жена», - радовался жених Рахмонали, подъезжая к Центральному ЗАГСу в Санкт-Петербурге. Его невеста Татьяна заметно нервничала, предвкушая долгожданную церемонию бракосочетания. Но молодые даже предположить не мог, чем обернется для них эта поездка... На проспекте Косыгина в авто, в котором ехали молодые, на полном ходу влетел «Лексус». Только чудом все остались живы, но свадьбу пришлось отменить. С места ДТП Рахмонали и Татьяну срочно увезли в больницу.

«Я СХВАТИЛА РЕБЕНКА И ПРИЖАЛА К СЕБЕ, ЧТОБЫ ОН НЕ ПОСТРАДАЛ»

- Мы познакомились два года назад, на новогоднем корпоративе, - рассказала «КП-Петербург» Татьяна. - Стали встречаться, строить планы на будущее. А 2 января, в мой день рождения, он сделал мне предложение! Началась подготовка к свадьбе, которая длилась 10 месяцев. У нас все шло идеально, все было расписано по минутам. Купили кольца, платье. В день бракосочетания должны были отмечать событие с родными, а в выходные - с друзьями в ресторане.

Автомобиль жениха с невестой перевернуло Фото: vk.com/spb_today

Бракосочетания у Татьяны и Рахмонали было запланировано на три часа дня 21 октября. До ЗАГСа они не доехали буквально несколько минут.

- Я сидела на заднем сиденье с той стороны, куда пришелся удар, - вспоминает момент аварии невеста. - Сзади со мной ехал жених, а между нами сидел 7-летний сын друзей. Последнее, что я помню: повернула голову и увидела этот «Лексус». Я схватила ребенка, чтобы он сильно не пострадал, и в этот момент почувствовала удар. Машина перевернулась и легла на крышу. Я потеряла сознание.

Татьяна очнулась от того, что очевидцы стали вытаскивать ее из машины. Она попросила первым забрать ребенка и только потом вылезла сама. Жених был без сознания.

- К месту аварии приехал мой брат, - вздыхает Татьяна. - Водитель «Лексуса» не то, что не извинился, он к нам даже не подошел. Говорят, он вообще хотел уйти, но его якобы удержали.

Шокированная невеста после аварии Фото: vk.com/spb_today

«ЕХАЛ В ЗАГС, ОЧНУЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ»

Сам жених последнее, что помнит - как он довольный едет в ЗАГС. Потом провал в памяти, очнулся уже в больнице.

- Честно говоря, я даже не помню, что случилось, - признается мужчина. - Слава богу, что жив. Когда открыл глаза, то был уже в больнице. Ни жены, ни ЗАГСа... Сейчас голова и спина болят. Пока не в состоянии описать все это. Меня отпустили домой вечером в 7 часов, я уже четыре часа как женат должен быть. Вместо этого, сейчас восстанавливаюсь.

У Татьяны сильный ушиб мягких тканей грудной клетки и сотрясение мозга. Сейчас она тоже занимается лечением.

- В ЗАГСе нас ждали гости, они рассказали сотрудникам об аварии, - делится Татьяна. - Там сказали: если привезете справку о ДТП, войдем в ваше положение и как-нибудь их распишем. А вот по поводу ресторана не знаю: сотрудники заведения нам сказали, что не будут залоговую сумму возвращать. Если придем в себя, то пойдем хотя бы просто посидеть, без свадьбы. Залог за арендованный автомобиль нам тоже отказались возвращать. Но свадьбу мы все равно сыграем - хотя бы просто распишемся.

Пара почти год планировала свадьбу Фото: личный архив героев публикации

Жених также настроен по-боевому: как только встанет на ноги, сразу же отправится в ЗАГС с любимой.

- Значит, судьба у меня такая, я никого не виню, - разводит руками мужчина. - Понятно, что все расстроены, но свадьбу я не отменяю.

Что же касается водителя «Лексуса», из-за которого у пары сорвалось одно из главных событий в жизни, то пострадавшие судиться с ним не намерены.

- Я хотела бы, чтобы водитель хотя бы просто извинился, - рассуждает невеста. - А он к нам даже не смог подойти, хотя в машине ехал ребенок.

Отметим, что фамилия водителя «Лексуса» совпадает с фамилией экс-депутата Ленинградской области. Сейчас в причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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