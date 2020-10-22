«Сияющие трусы» и «потливые умы»: рейтинг нелепых ошибок, которые допустили участники «Тотального диктанта 2020»

Тотальный диктант в Петербурге написали порядка 2500 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург стал лидером в стране по количеству участников «Тотального диктанта 2020» на очных площадках. В Северной столице на оффлайн-акцию собрались свыше 2,5 тысяч человек. И это при том, что людей должно было быть в два раза больше, но в последний момент многие испугались коронавируса и предпочли написать текст из дома. Все работы уже проверены, и у петербургских экспертов есть хорошие новости: процент отличников в этом году выше, чем ранее. Не обошлось и без лингвистических перлов, где паруса легким росчерком пера превращаются в трусы, а пытливый ум - в потливый.

- Конечно, зачастую это описки и ослышки, - поясняет корреспонденту "КП" председатель городской экспертной комиссии Светлана Друговейко-Должанская. - И мы ни в коем случае ни над кем не глумимся. Не каждая улыбка - это глумление. Просто есть забавные случаи, которыми мы хотим поделиться. У нас, например, "публичная библиотека" стала "бубличной", а фраза "сияющих парусов" превратилась в "сияющих трусов". Кто-то менял "Костю гложет" на "Костя бложит", а "Костя не отличался от остальных" на "Настя не отличалась от отсталых". Ну и куда же без "пытливых умов", которые стали "потливыми".

Главный "диктатор" и автор текста Андрей Геласимов Фото: Олег ЗОЛОТО

Занятные ошибки были и у участников из других часовых поясов, где писали не третью часть, как в Петербурге, а первую, вторую или четвертую. Так, "город Вятка" вдруг стал "городом Пяткой", а "юбки-кринолины" обернулись "юркими кринолинами". Не обошлось и без орфографических и пунктуационных неточностей. Участники писали слово "помощник" через "ш" и выделяли запятой оборот "к тому же".

- Много ошибок было в слове "недоставало" в значении " не хватит", - отметил председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов. - Слово встречалось в нескольких частях текста. Писать его в данном контексте следовало слитно, потому что здесь фигурирует приставка "недо". Правило это малознакомое, и мы ожидали, что это место будет трудным. Однако есть те, кто написал слово правильно.

В этом году Петербург стал не только столицей "Тотального диктанта", но и лидером по количеству участников на очных площадках. Второе место заняла Казань и только третье - Москва.

Одной из площадок стал Мраморный дворец Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы очень рады, что у нас все-таки удалось провести акцию в оффлайн-формате, - говорит Светлана Друговейко-Должанская. - Во многих регионах этого не получилось. Конечно, мы расстроились, что из-за пандемии нам не все удалось реализовать: Главный штаб Эрмитажа остался без участников, пришлось отменить "Марш согласных" - демонстрацию согласных букв... Но диктант состоялся, и это прекрасно.

Узнать результаты "Тотального диктанта" петербуржцы смогут в пятницу, 23 октября. Для этого нужно зайти на сайт проекта и ввести свои имя и фамилию либо псевдоним, а также кодовое слово. Когда пройдет награждение отличников, известно будет позже.