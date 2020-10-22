Жилком ответил на слухи о возможном подорожании платы за капремонт в Санкт-Петербурге

Плата за капремонт может увеличиться в 2021 году в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В СМИ Санкт-Петербурга заговорили об очередном возможном подорожании тарифов на капремонт в городе. В 2020 году, напомним, плата увеличилась в два раза по сравнению с 2019-м и теперь составляет от 8 до 9 рублей за квадратный метр. 22 октября депутат Борис Вишневский в своем Facebook сообщил об итогах беседы с главой Жилищного комитета Валерием Борщевым, которые его насторожили.

- Комитету надо дополнительно 3,5 млрд рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов Санкт-Петербурга. Сейчас в проекте бюджета на эти цели – 0 рублей. Отвечая на мой вопрос, Валерий Борщев сказал, что если эти деньги не будут выделены при втором чтении в ЗакСобрании, то плата за капремонт должна быть повышена на 3 рубля с «квадрата», - пишет Вишневский.

Судьба тарифов за капремонт может решиться уже во втором чтении ЗакСобрания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы, мягко говоря, «прохладно» встретили новость и подняли волну возмущений в соцсетях. В самом Жилкоме призвали «Комсомолку» и всех горожан не делать преждевременных выводов, поскольку еще ничего не ясно.

- Все в стадии обсуждений пока находится. Но подорожание не исключено. Официальную позицию по этому вопросу мы готовим и, возможно, озвучим в понедельник, 26 октября. Пока все вилами на воде писано. При этом отметим, что у нас и так самые низкие тарифы на капремонт. Тарифы даже ниже низких показателей. И при этом в Санкт-Петербурге самый сложный капремонт, учитывая богатую архитектуру и особенности зданий, - ответили «КП-Петербург» в жилищном комитете.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.