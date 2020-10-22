«Банда» медсестер воровала лекарства у онкобольных в России на сотни миллионов рублей и перепродавала их на Украину

Во время обысков нашли целый склад краденных препаратов Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

100 золотых слитков, золотые монеты, несколько квартир в элитных домах, недвижимость заграницей и дорогие иномарки. Это не владения американского рэпера, а имущество безработной семейной пары из Санкт-Петербурга. 34-летняя Алеся и 51-летний Сергей Войтович заработали это на подпольном рынке «онкологических препаратов», сколотив в Северной столице так называемую «банду» медсестер. Пока в главных городских онкоцентрах больные раком недополучали лекарства, их препараты перепродавались на стороне. По оценкам участников расследования, жертвами этой схемы могли стать от 500 до 1000 пациентов, проходящих дорогие курсы лечения.

СЕТЬ НЕЧЕСТНЫХ МЕДИКОВ

В феврале 2020 года в Москве прошли масштабные обыски по делу о краже препаратов для онкобольных в пятом онкологическом диспансере. Силовики накрыли целый склад похищенных лекарств. По столице прошли громкие задержания. Но в тени этого осталась история, которую решили не афишировать. На складе кроме московских лекарств нашли и те, которые должны были быть в двух петербургских диспансерах. Тогда сыщики из города на Неве и начали распутывать сложный клубок черного рынка лекарств.

Препараты стоили от 30 и свыше 100 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- После этого стали разрабатывать сотрудников этих учреждений, привлекли Росздравнадзор, который проверял всю документацию, препараты, - рассказывает один из участников расследования, независимый эксперт по фармацевтической безопасности Владимир Аникеев. – Оперативники стали устанавливать контакты персонала, смотреть, куда уходят лекарства и вышли на целую сеть людей.

По делу изначально проходили сразу восемь медработников главных онкологических больниц Петербурга. Список учреждений впечатляет: процедурная медсестра и бывшая старшая «Городского клинического онкологического диспансера», медсестра «Клиники НИИ детской онкологии, гематологии, трансплантологии им. Горбачевой», постовая медсестра ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», две процедурные медсестры и старшая медсестра ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер» и медицинская сестра в ФГБУ РНЦРХТ имени Гранова. Часть из них уже арестовали.

Препараты, как говорят силовики, похищали, а затем перепродавали Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ДЕНЬГИ ХРАНИЛИ В ЗОЛОТЕ»

Всего по делу были задержаны 16 человек, часть из них посредники между медсестрами и предполагаемым организатором всей схемы – Сергеем Войтовичем. Его задержали через час после того, как он получил от медсестер очередную партию препаратов:

- Покупали лекарства, - честно признался во время задержания Войтович на камеру оперативникам.

- Какие лекарства?

- Обычные лекарства…

Войтович утверждает, что в его действиях нет преступления Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Выяснилось, что лекарства ему передавал тоже безработный Михаил Шаршин. Вместе с ним задержали и жену Войтовича Алесю. Она возила с собой в бардачке 9,5 миллионов рублей! Также у Войтовичей оказалось в распоряжении еще несколько квартир в элитных домах Петербурга и недвижимость за рубежом. В одной из них полицейские нашли 12 картонных коробок и 24 термоконтейнеров на 100 миллионов рублей. Всего около 350 разных наименований препаратов от онкологии. Также в квартире хранились 30 миллионов рублей. Организаторы схемы ко всему прочему оказались и ценителями драгоценных металлов. Из роскоши у них изъяли около 100 (!) золотых слитков и коллекционные золотые монеты.

Деньги хранили в золото Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ВЕРБОВАЛИ В СОЦСЕТЯХ»

Вербовка медиков в «банду» медсестер, как говорят оперативники, проходили по-разному. Точные схемы устанавливаются, ведь сами задержанные не очень охотно идут на контакт. Но силовики выделили уже несколько способов.

- Первый способ самый легкий: друзья друзей, – поясняет Владимир Аникеев. – Второй – через социальные сети, сообщения на страницы медсестер и объявления о покупке препаратов. Что же касается организатора этой схемы, то он в этом бизнесе уже очень долгое время. Поэтому связи в рядах медсестер у него налажены хорошо. Да и контакты среди знакомых между собой медсестер никто не отменял. Ведь заработать хотят все.

Задержанные жили на широкую ногу Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На схеме продажи краденных лекарств от онкологии, как выяснила «КП», есть три уровня. Первый, самый низший – это те, кто ищут продавцов (медиков) и перепродают их оптовику. Мы нашли десятки объявлений в соцсетях о покупке и продажи конкретных лекарств, многие из них гласят: «Куплю препараты. Дорого!». Для этого есть даже специальные группы, в которых выкладывают фотографии лекарств с текстовым сообщением: «Продам маски».

Всю кассу задержанных изъяли Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ЛЕКАРСТВА ВОРОВАЛИ У ПАЦИЕНТОВ»

Второй уровень дельцов, как предполагают следователи, тот самый Войтович, который не только контактировал с медиками, но и скупал препараты у других людей. Что же касается самих медиков, то они наживались на здоровье.

Препараты стоили свыше ста тысяч рублей Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Похищенные лекарства должны были получить пациенты онкологических клиник, - пояснила «КП» представитель Росздравнадзора Ольга Малева. – Мы уже установили, что на протяжении длительного времени медицинский персонал пяти лечебных учреждений города, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, незаконно выносил с территории больниц дорогостоящие лекарственные препараты, которые в дальнейшем продавались через посредников скупщикам за денежное вознаграждение.

Препараты, по словам Войтовича, должны были продать на Украину Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Более подробно эту схему выноса лекарств прорабатывают сейчас силовики.

- Здесь есть два варианта того, как похищались лекарства, - поясняет Владимир Аникеев. – В один день приглашали двух пациентов и один препарат делили на двоих, а второй похищали. Или один человек получал пониженную дозировку. Мы уже выяснили, что препараты похищались почти сразу же после поступления в учреждение, а потом уже медсестры сами выкручивались, закрывали недостачу на бумагах. Что же касается врачей, то они не следят за наличием препаратов, а лишь назначают лечение.

Из онкологических центров медсестры, как считают силовики, выносили сразу партиями в своих сумках. До этого они получали в мессенджере заказ: «требуются препараты – названия и количество».

Препараты, по версии следствия, украдены из онкоцентров Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

«ПЕРЕПРОДАВАЛИ НА УКРАИНУ»

Все препараты якобы стекались на склад к Сергею Войтович. Чтобы понимать масштаб схемы – только одна маленькая коробочка медикаментов может стоить свыше 100 тысяч рублей. Все они закупаются государством для лечения пациентов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как только они из больниц попадали к Войтовичу он их перенаправлял по нескольким схемам.

- Первая схема – это напрямую недобросовестным фармацевтам или владельцам аптек, - делится один из участников расследования. – В Петербурге уже провели обыски в двух аптеках. Все это продавалось, естественно, нелегально. Но аптеки закрывали на это глаза, ведь получали препарат по заниженной цене. Вторая схема – продажа другим участникам рынка. И третья самая массовая – переправка препаратов на Украину. Сам Войтович во время обысков в этом признался. Он честно сказал, что препараты продает в Незалежную. Заявил, что они нужны там пациентам. На вопрос: «А российским гражданам они не нужны?», он замялся с ответом. Как мы предполагаем, Украина – это основной покупатель. Честно сказать, это уже можно расценивать как похищение жизненно важных препаратов одним государством у другого. Оборот Войтовича в год оценивается приблизительно в 100 миллионов рублей в год.

Во время обысков нашли монеты и золотые слитки Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

PS

Параллельно с этой бандой, похоже, орудовала еще одна – в Екатеринбурге. Иногда они «помогали» друг другу товаром. Уральский бизнесмен Евгений Захаров был задержан несколько лет назад и его оборот на черном рынке лекарств оценивался в 800 миллионов рублей. Юридическим фирмам он продавал лекарства по госконтрактам прямо в больнице. И благодаря заниженной рыночной цене, он их всегда выигрывал. Причем срок годности лекарств его особо не беспокоил, ведь у него было своя фабрика по производству упаковки.

Росздравнадзоре уже даже создали рабочую группу по противодействию хищению медикаментов. Уголовные дела возбуждают то в одном, то в другом регионе страны.

Всю кассу задержанных изъяли Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Пониженная дозировка препарата угрожает жизни пациента»

- Если абстрагироваться от того, как именно были похищены препараты, а оценить возможную ситуацию того, что пациент получает препарат в пониженной дозировке, то могу сказать, что это равносильно тому, что вместо таблетки съесть полтаблетки, - поясняет врач-онколог, профессор, доктор медицинских наук Георгий Манихас. - Когда снижается доза, мы теряем эффективность работы препараты. Если опухоль не долечивать, то она начинает разрастаться, если говорить простым языком. Естественно, это угрожает здоровью и жизни пациента.

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