«Провожали подругу после прогулки»: Трое школьников погибли под колесами поезда Челябинск-Петербург

Авария произошла в поселке Вохтога Фото: Олег ЗОЛОТО/соцсети

Следователи разбираются в гибели трех школьников под колесами поезда, направлявшегося из Челябинска в Санкт-Петербург. Трагедия произошла на ж/д станции в поселке Вохтога в Вологодской области. Девятиклассник и две восьмиклассницы переходили пути, когда их снес движущийся состав. От полученных травм все трое погибли.

- По предварительным данным, подростки переходили пути перед близко идущим поездом и, несмотря на принятые машинистом все меры экстренного торможения, избежать столкновения не удалось, - сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Как выяснила "КП-Петербург", погибшие были друзьями. Девушки учились вместе в одном классе. В тот день они гуляли вчетвером с еще одной своей одноклассницей. Вечером школьники решили расходиться по дома. Но одна из них жила далеко - в соседнем поселке Таежный.

По словам одноклассников, все трое пошли провожать подругу Фото: СОЦСЕТИ

- Они решили проводить ее до дома, - рассказали "КП-Петербург" друзья погибших. - Стали возвращаться, дорога шла через пути. Как говорят, они пропустили один поезд и пошли через рельсы. Но не заметили еще один состав, который шел следом.

Сейчас в школе собирают деньги в помощь родственникам погибших школьников. По словам знакомых, все погибшие были из благополучных семей и не отличались хулиганским поведением.

- Следователями осмотрено место происшествия, проводится осмотр места проживания несовершеннолетних, назначены необходимые судебные экспертизы, - поясняют в СКР.