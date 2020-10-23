Платки от Валентина: Подросток с ДЦП, который копит на экзоскелет, чтобы ходить, получил заказов на год вперед

Валентин Щанович, 15-летний петербуржец с ДЦП, мечтает купить экзоскелет. Фото: instagram.com/valentin_schanovich/

В Петербурге сегодня на пике популярности шелковые платки. Не от Valentino, а от Валентина – простого 15-летнего парня, который хочет исполнить свою мечту самостоятельно ходить. У петербуржца с рождения ДЦП, а встать на ноги ему поможет только экзоскелет – специальное устройство словно из фантастических фильмов. Денег оно стоит тоже фантастических – почти 4 миллиона рублей. Накопить на экзоскелет Валентин Щанович решил сам: он вручную расписывает шелковые платки и продает их. Необычные узоры и цветы он должен нанести на 4 тысячи изделий.

ОЧЕРЕДЬ НА ГОД

Всего неделю назад у него уже было около двухсот довольных клиентов. Но после того, как про парня написали в СМИ, его буквально завалили заказами и словами поддержки. А популярность его страницы в Instagram, где он и продает платки, растет с бешеной скоростью: пара тысяч подписчиков уже превратилась почти в 60 тысяч.

«Я в приятном шоке от вашей поддержки. Не верю происходящему. Мне пока не успеть ответить вам всем. Обещаю: скоро сделаю так, чтобы каждый из вас мог удобно заказать себе платок», – написал Валя в соцсети.

Судя по всему, теперь заказов хватит надолго. А значит, мечта становится все ближе. Как рассказал сам Валя в Instagram, очередь уже на год вперед. Что самое интересное – платки решили купить себе даже звезды. Например, Валентин уже расписал розовый шелк для известной певицы Эльвиры Т. И, пожалуй, настоящий фурор для парня – его работу оценила сама Эвелина Хромченко!

«Привет! Классные платки! Написала в директ и жду данных счета», – сообщила эксперт моды в комментариях.

Валя уже принимает заказы на платки от звезд. Фото: скриншот instagram.com/valentin_schanovich/

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

Валя – точно счастливчик, ведь у него крепкая любящая семья. На его странице не только фото платков, но и много теплых кадров из детства, семейных поездок на море и походов в музеи. У Вали есть младшая сестра Настя. Судя по фото, малышка всегда рядом с братом и особенно любит помогать в работе над платками.

– Она гоняет со мной на тренировки, ну или в театр, мешает делать уроки, сегодня даже кисточку пыталась отобрать, когда я рисовал, – рассказывает Валя.

А еще у парня есть брат-близнец – Вова. Мечтать об экзоскелете пришлось только одному из них. Зато вместе они не разлей вода. Валентину часто приходится ходить на специальные тренировки, а на одном из фото на занятии он вместе с Вовой. «Мой брат – мой тренер», – подписывает Валя кадр.

Кстати, с платками Вале тоже помогает семья, в особенности – мама. Сам он берется за творческую часть – рисует узоры, абстракции и цветы. Делает свои платки Валентин в необычной древней технике – Эбру.

– Я рисую, платок сохнет в естественном состоянии, разложенный. Затем для закрепления результата он проглаживается, выполаскивается в мыльном растворе и еще раз проглаживается, – рассказывает Валя. – Так же с тканью работают в Турции, в традиционных мастерских.

Техника эта неспешная, поэтому в день Валя может делать всего несколько платков. После множества свалившихся заказов, он честно предупреждает своих подписчиков в комментариях: к Новому году вряд ли уже успеет сделать в подарок.