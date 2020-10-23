Открытие конкурса художников «Творческая осень – 2020» прошло в СПбГУПТД. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Пятый год подряд Санкт-Петербург выступает площадкой для проведения масштабного международного конкурса «Творческая осень – 2020». Его участниками могли стать живописцы, графики, архитекторы, преподающие такие творческие дисциплины, как рисунок, живопись и проектирование в разных странах. Обладателем Гран-При этого года стал доцент кафедры живописи и рисунка СПбГУПТД Сабит Нуримов с портретом «Старик».

Каждый год в преддверии открытия выставки участники делились друг с другом опытом использования различных методик преподавания в рамках круглого стола. В этом году пандемия коронавируса в Санкт-Петербурге внесла свои коррективы, и участники отправляли свои работы на выставку без личного очного участия.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

- Дело очень нужное, особенно для преподавателей-художников, - комментирует член жюри конкурса, член Союза художников России, профессор Михаил Лавренко. - Сегодня требования преподавания подразумевают участие в конкурсах, а когда конкурс проходит именно здесь, в Санкт-Петербурге, это замечательно. Да, в этом году проведение круглого стола для преподавателей практически невозможно из-за пандемии. Ведь очень нужно говорить о тех сложностях, которые возникают в том или ином вузе. Но мы готовы справляться.

Автором идеи создания конкурса-выставки для преподавателей-художников в 2016 году выступил директор Института дизайна костюма СПбГУПТД, член Союза художников России, профессор Петр Гамаюнов:

- Художники старше 35 лет были практически не востребованы в творческих проектах, это была самая забытая возрастная категория. Но ведь для художника – это самый расцвет, это время, когда он становится мастером, а мастерство не должно иметь возрастных ограничений. Я считал, что это не справедливо, когда всевозможные проекты и конкурсы имеют ограничения по возрасту.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

С каждым годом конкурс пользуется все большей популярностью и авторитетом. В этом году участниками стали преподаватели из Казахстана, Финляндии, России и Китая. Претендентов на участие было так много, что организаторам пришлось ограничить размеры произведений, чтобы как можно больше художников могли выставить свои работы.

Организатором ежегодной международной выставки-конкурса художников «Творческая осень – 2020» является Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Проект проводится при поддержке Комитета по науке и высшей школе, Санкт-Петербургского Союза художников и Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.