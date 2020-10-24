Вакцину от коронавируса в виде спрея для носа разрабатывают в Санкт-Петербурге

Ученые из Санкт-Петербурга разрабатывают вакцину от коронавируса в виде спрея для носа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-петербургском НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева разрабатывают уникальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от других аналогичных препаратов она будет вводиться интерназально - то есть в нос. И представлять собой не раствор для инъекций, а спрей. Об этом "Комсомолке" в субботу, 24 октября, рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа, инфекционист Дмитрий Лиознов.

- Это будет вакцина на векторе вируса гриппа, в который "встроят" небольшой участок РНК коронавируса, - отметил Лиознов. - На данный момент идет тестирование вакцины на животных, если все пройдет благополучно, то в 2021 году мы планируем начать испытания с участием добровольцев.

Напомним: ранее "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" писала о том, что в Северной столице на базе СПбГУ разрабатывают лекарство от коронавируса в виде спрея для носа и горла. По словам специалистов, препарат будет блокировать особые рецепторы, через которые SARS-CoV-2 проникает в клетки человеческого организма. Применять его планируется при первых симптомах заболевания. Уже готов прототип, до конца года авторы проекта рассчитывают начать его испытания на лабораторных животных.