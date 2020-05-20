2020-05-20T16:02:47+03:00
Общество

Спрей для горла против коронавируса: российское лекарство будет готово к осени

Над созданием препарата работают специалисты СПбГУ и НИИ гриппа в Санкт-Петербурге
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Лекарство может появиться уже через три-четыре месяца. Правда, речь идет лишь о прототипе для испытаний на добровольцах - в продажу оно поступит позднее.Лекарство может появиться уже через три-четыре месяца. Правда, речь идет лишь о прототипе для испытаний на добровольцах - в продажу оно поступит позднее.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Рабочий прототип лекарства от коронавируса может появиться даже раньше, чем вакцина. Над его созданием прямо сейчас трудятся ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из НИИ гриппа имени Смородинцева. Как рассказала «Комсомолке» сегодня, 19 мая, старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов Анна Аксенова, препарат задумывается в виде спрея для горла и по цене будет доступен любому покупателю.

- Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетку через определенный рецептор — его условно можно назвать «входными воротами», - рассказывает Аксенова. - Поэтому в научном сообществе достаточно давно появилась идея «закрыть» эти ворота, чтобы вирус не мог войти в них и начать размножаться.

В Санкт-Петербурге, помимо лекарства, полным ходом идет разработка вакцины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге, помимо лекарства, полным ходом идет разработка вакцины.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изначально, продолжает эксперт, для этой цели предлагали использовать часть самого SARS-CoV-2 - получить фрагмент, который служит «ключом» к «воротам», и закрыть уязвимый рецептор. Но вводить в организм даже часть потенциального смертельного и до конца не изученного вируса может быть слишком опасно.

- К счастью, мы выяснили, что у SARS-CoV-2 есть «родственники» - тоже из семейства коронавирусом, но уже давно известные и лучше исследованные, - продолжает Аксенова. - Один из них называется HCoV-NL63.

За этой сложной аббревиатурой скрывается более безопасный патоген, вызывающий сезонные ОРВИ. Он входит в клетку через тот же рецептор, что и новый коронавирус — а значит, может «закрыть» его собой и не пустить более опасного «собрата».

- Сейчас коллеги из НИИ гриппа передали нам нужный участок генома этого вируса, и мы уже приступили к выработке белка-блокатора, - рассказывает эксперт. - Если все сложится удачно, уже через три-четыре месяца мы сможем пройти доклинические исследования и эксперименты на мышах, получить первый рабочий вариант лекарства и начать испытания на людях.

По словам авторов разработки, лекарство будет доступно самому широкому кругу покупателей. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам авторов разработки, лекарство будет доступно самому широкому кругу покупателей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Препарат будет представлять собой спрей для горла или капли для глаз: именно через них коронавирус чаще и охотнее всего проникает в организм. К тому же такой форм-фактор в отличие от, например, раствора для инъекций, более безопасен и требует меньше сопутствующих исследований — а это значит, что готовое лекарство может появиться на прилавках аптек уже в обозримом будущем.

- Я думаю, уже через полгода можно будет говорить о каких-то конкретных сроках, - констатирует Аксенова. - Что же касается его доступности, то это в любом случае не будет «элитный» и дорогостоящий препарат. Дело в том, что белок-блокатор мы синтезируем при помощи специальных бактерий, а это на данный момент — один из самых дешевых и эффективных способов.

Напомним: ранее мы писали о двух перспективных вакцинах, которые разрабатывает петербургская компания BIOCAD. По словам руководства компании, испытания вакцин на добровольцах могут начаться уже этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Безопасная рассадка и средства защиты ждут петербургских выпускников на ЕГЭ
Петербуржец через суд требует от Смольного и губернатора бесплатной выдачи масок и перчаток
Пенсионерка получила ожоги в загоревшейся коммуналке в центре Санкт-Петербурга
20 тонн опасного сливочного масла с вечным сроком годности нашли в Санкт-Петербурге
Коронавирус нашли у сотрудников управления комитета по законности Санкт-Петербурга
Медработникам Ленобласти перечислили обещанные выплаты на сумму 245 млн рублей
Одноглазому псу Пирату из Мурино ищут новый дом
Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга массово извинились перед Эдитой Пьехой
В Ленобласти впервые число выздоровевших от коронавируса и пневмонии превысило количество заболевших
«Метрострой» заканчивает проходку тоннеля к «Путиловской»
Дрозденко перевел Сосновый Бор в «желтую» зону из-за вспышки коронавируса
В Санкт-Петербурге начался прием заявлений на выплату 5,5 тысяч на детей от 3 до 7 лет