Спрей для горла против коронавируса: российское лекарство будет готово к осени

Рабочий прототип лекарства от коронавируса может появиться даже раньше, чем вакцина. Над его созданием прямо сейчас трудятся ученые Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из НИИ гриппа имени Смородинцева. Как рассказала «Комсомолке» сегодня, 19 мая, старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов Анна Аксенова, препарат задумывается в виде спрея для горла и по цене будет доступен любому покупателю.

- Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетку через определенный рецептор — его условно можно назвать «входными воротами», - рассказывает Аксенова. - Поэтому в научном сообществе достаточно давно появилась идея «закрыть» эти ворота, чтобы вирус не мог войти в них и начать размножаться.

В Санкт-Петербурге, помимо лекарства, полным ходом идет разработка вакцины.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изначально, продолжает эксперт, для этой цели предлагали использовать часть самого SARS-CoV-2 - получить фрагмент, который служит «ключом» к «воротам», и закрыть уязвимый рецептор. Но вводить в организм даже часть потенциального смертельного и до конца не изученного вируса может быть слишком опасно.

- К счастью, мы выяснили, что у SARS-CoV-2 есть «родственники» - тоже из семейства коронавирусом, но уже давно известные и лучше исследованные, - продолжает Аксенова. - Один из них называется HCoV-NL63.

За этой сложной аббревиатурой скрывается более безопасный патоген, вызывающий сезонные ОРВИ. Он входит в клетку через тот же рецептор, что и новый коронавирус — а значит, может «закрыть» его собой и не пустить более опасного «собрата».

- Сейчас коллеги из НИИ гриппа передали нам нужный участок генома этого вируса, и мы уже приступили к выработке белка-блокатора, - рассказывает эксперт. - Если все сложится удачно, уже через три-четыре месяца мы сможем пройти доклинические исследования и эксперименты на мышах, получить первый рабочий вариант лекарства и начать испытания на людях.

По словам авторов разработки, лекарство будет доступно самому широкому кругу покупателей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Препарат будет представлять собой спрей для горла или капли для глаз: именно через них коронавирус чаще и охотнее всего проникает в организм. К тому же такой форм-фактор в отличие от, например, раствора для инъекций, более безопасен и требует меньше сопутствующих исследований — а это значит, что готовое лекарство может появиться на прилавках аптек уже в обозримом будущем.

- Я думаю, уже через полгода можно будет говорить о каких-то конкретных сроках, - констатирует Аксенова. - Что же касается его доступности, то это в любом случае не будет «элитный» и дорогостоящий препарат. Дело в том, что белок-блокатор мы синтезируем при помощи специальных бактерий, а это на данный момент — один из самых дешевых и эффективных способов.

Напомним: ранее мы писали о двух перспективных вакцинах, которые разрабатывает петербургская компания BIOCAD. По словам руководства компании, испытания вакцин на добровольцах могут начаться уже этим летом.