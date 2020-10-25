В разгар пандемии в Петербурге прошел концерт для пенсионеров

Однако все гости соблюдали технику безопасности Фото: принтскрин видео.

Несмотря на то, что в Петербурге продолжает свирепствовать коронавирус, муниципалитет Большая Охта Красногвардейского района предложил 24 октября пенсионерам сходить на концерт в БКЗ «Октябрьский», посвященный 75-летию Победы. Билеты пожилому поколению раздавали бесплатно в местном Совете Старейшин. Важно, что попасть на концерт могли только жители, зарегистрированные на территории муниципалитета "Большая Охта.

Анонс мероприятия также появился и в Интернете. Объявление о концерте во время пандемии обеспокоило некоторых неравнодушных жителей. .

- Пожилые могут не прийти, группа риска, - беспокоились пользователи соцсетей накануне концерта, оставляя комментарии под постом о предстоящем событии.

Однако, как сообщают очевидцы, пенсионеры, видимо, настолько заскучали на самоизоляции, что преодолели свои страхи и все-таки пришли послушать выступления артистов.

- Провести этот концерт попросил совет ветеранов, - рассказал "КП-Петербург" глава муниципального округа Николай Паялин. - Людей мы пригласили за час до начала, чтобы не создавать столпотворений. При входе всем мерили температуру. Антракта не было, чтобы люди лишний раз не контактировали друг с другом. Кроме того, мы закупили маски и перчатки, но они почти не понадобились - у многих были свои. И главное, что мы приглашали не только пенсионеров. Этот концерт был для всех.

В тот же день в соцсетях стали появляться фото и видео с концерта. На кадрах видно, что гости соблюдали технику безопасности и были в масках. Аншлага тоже не было – присутствующие сидели как минимум через кресло друг от друга, чтобы соблюсти социальную дистанцию