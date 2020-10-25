Видео с места заказного убийства бизнесмена Александра Петрова в Ленобласти опубликовал СК

На месте гибели депутата работает следственная группа Фото: принтскрин видео.

Новость о гибели депутата Александра Петрова накануне шокировала жителей Ленинградской области. Тело парламентария нашли в поселке Великое недалеко от Выборга. По версии следствия, дело пахнет заказным убийством – все, как в старые добрые девяностые. Сейчас место преступления оцеплено, там работает группа специалистов. Видео с места заказного убийства депутата Александра Петрова следственный комитет выложил в сеть.

- По данным следствия, в вечернее время 24 октября 2020 года неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области, - отметили в следственном комитете.

Уже заведено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. В данный момент следователи выясняют, с кем в последнее время общался парламентарий, а также устанавливают все обстоятельства, которые могут помочь в расследовании.

Депутату Александру Петрову был 61 год. Фото: vbglenobl.ru

Напомним, помимо депутатской деятельности, Петров занимался бизнесом и был совладельцем нескольких предприятий. Известно, что убитый был отцом российского автогонщика, экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.