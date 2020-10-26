Смольный: больше 20 тысяч петербуржцев с коронавирусом лечатся на дому

Больше 20 тысяч петербуржцев переносят коронавирус на дому. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 20 тысяч жителей Санкт-Петербурга, заболевших коронавирусом, лечатся дома. Об этом утром 26 октября на своей страничке ВКонтакте написал глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Интересно, что по официальным данным Оперштаба, которые приводит федеральный портал «Стопкоронавирус», в городе сейчас болеют 17 458 человек.

- В Петербурге более 20 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение на дому. Надо признать, что в городе сохраняется дефицит возможностей лабораторного обследования. Поэтому предпринимаются усилия для того, чтобы увеличить и число лабораторий, и их мощности, - написал глава Комздрава.

Расхождение с официальной статистикой Дмитрий Лисовец не пояснил. Неизвестно также, входят ли в эти 20 тысяч уже обследованные пациенты, либо же это те, кто болеет, по прикидкам Комздрава, но еще не обследован.

Впрочем, Лисовец заверил, что в ближайшее время в Петербурге увеличится число центров КТ (компьютерной томографии) для амбулаторных пациентов. Сейчас их пять, а уже на этой неделе станет на три больше.

Тем же горожанам, которые почувствовали недомогание и симптомы ОРВИ, необходимо остаться дома и вызвать врача.

- При наличии клинической картины респираторной инфекции в обязательном порядке будет произведен забор мазков на коронавирус. У лиц, контактировавших с больным с подтвержденным СОVID-19, но не имеющих симптомов, мазки берутся на 8-10-й день с момента последнего контакта. Если симптомы есть – немедленно, - подчеркнул глава Комздрава.

О ситуации на 26 октября рассказал глава Комздрава. Фото: vk.com/lisovets_d

АКЦИЯ «КП»

«Комсомолка» дарит скидки до 40% в честь открытия интернет-магазина

Академики против вирусов. Что нас ждет завтра? Купить книгу за 699 руб. вместо 850 руб.