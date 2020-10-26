Убил преподавателя института и отрезал ей палец: Подозреваемым в расправе оказался ее приятель-должник

Преподаватель была задушена Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического института Екатерины Антонцевой. Напомним, что педагога нашли мертвой в своей квартире. У нее были повреждения на шее, также отрезан один из пальцев на руке. Именно эта улика и вывела сыщиков на след убийцы. Подозреваемым оказался 36-летний приятель Екатерины.

- По данным следствия, подозреваемый вечером 22 октября 2020 года задушил женщину, - сообщают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - После чего отрезал ей большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона.

Педагог преподавала химию Фото: СОЦСЕТИ

Судя по всему, мужчина хотел скрыть переписку со своей жертвой, для этого и забрал ее телефон. Сейчас отрезанный палец женщины, предварительно, нашли. Мужчину задержали, с ним уже работают следователи. В ближайшее время планируется предъявить обвинение подозреваемому и просить суд об аресте.

Известно, что мужчина увлекался компьютерными играми. Также известно, что он занимал у убитой деньги.

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