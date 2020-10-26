Актер в суде по делу Соколова заявил, что его просили избить историка и изнасиловать

Олег Соколов и Евгений Понасенков имеют давний спор Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд по делу 64-летнего историка Олега Соколова, убившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, продолжает поражать все новыми и новыми подробностями. На этот раз на заседании выступил актер Александр Лепихов, сделав несколько заявлений, которые удивили и судью. Представитель Фемиды в какой-то момент даже напомнила ему уголовной ответственности за ложные показания, но Лепихова это не остановило.

- Дело Олега Валерьевича не нуждается в серьезной защите, он признал вину и готов понести наказание, - начал свое выступление актер. - Дело нуждается в справедливости, есть соучастники. Состояние Олега Валерьевича создано рукотворно, были провокации издевательства, публичные оскорбления и унижения.

Артисту явно понравилось свое выступление в суде Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Артист заявил, что якобы лично знал оппонента Олега Соколова Евгения Понасенкова.

- Он говорил, что Соколов дешевка, лжец, подлец, подонок, он испытывал жуткую неприязнь к нему, - делился артист. - Его (Евгения Понасенкова - прим. ред.) трясло, он бегал по квартире, злился, выпивал алкоголь, говорил, что он (Соколов) попляшет и сыграет в мой сценарий. Он просил меня организовать группу сильных ребят, которые подкараулят Олега Соколова, когда он выйдет из СПбГУ, просил поймать его и избить, поставить на колени и помочиться ему на лицо, снять все это на камеру и прислать ему.

- Там еще было сексуальное насилие, а потом - помочиться, - уточнил Соколов. - Он собирался избиением покалечить меня, кроме того сексуально... Это угроза жизни и здоровья.

Судья была удивлена заявлением свидетеля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свидетель согласился с Соколовым и добавил еще несколько скандальных деталей.

- Он говорил: "Смысл моей жизни, чтобы уничтожить, растоптать Олега Соколова, унизить, оскорбить. Если вдруг он окажется безоружным и повержен насмерть, я буду испытывать колоссальное моральное удовлетворение", - добавил Лепихов.

Под занавес своего выступления Лепихов назвал Евгения Понасенкова умным человеком, который все продумывал. Но если показания свидетеля не подтвердятся, то в отношении него могут возбудить уголовное дело.

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