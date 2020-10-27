Штраф не наложат, но могут не пустить: в метро Петербурга объяснили, как будут работать новые правила о провозе детских колясок

Самим спускать коляски в метро теперь нельзя Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь петербуржцам, которые решили отправиться в поездку на метро с маленьким ребенком, нужно тщательно все продумывать. По новым правилам, пассажирам запрещено самостоятельно спускаться в подземку с детскими колясками. Как отмечают в пресс-службе метрополитена, такие правила в первую очередь на целены на то, чтобы обеспечить малышам безопасность.

- Перед поездкой в метро мамочке нужно позвонить и вызвать специальную службу, которая поможет ей спустить коляску вниз, войти в вагон и подняться на нужной станции, - пояснили в пресс-службе. - Либо можно обратиться к сотрудникам метрополитена на месте. Но в этом случае нужно быть готовой подождать несколько минут. Ведь у нас два-три человека обслуживают две-три станции и, возможно, они в этот момент помогают такой же маме. Если же женщина отказывается ждать службу, сотрудник метрополитена в праве ее не пустить.

Сотрудники метрополитена готовы и проводить пассажира с ребенком до вагона, и встретить на нужной станции Фото: Олег ЗОЛОТО

Однако если нетерпеливая мама все же проскочит с коляской через турникет, штрафовать ее никто не будет. Но в этом случае ответственность за ребенка полностью лежит на ней.

- Все эти правила касаются только тех жителей, которые отправляются в метро с коляской без сопровождающих, - отметили в пресс-службе метрополитена. - Суть в том, чтобы мама держала ребенка на руках и больше у нее в руках ничего не было. Допустим, если она с мужем, то он берет коляску как багаж, а она проходит с малышом. В этом случае никого вызывать не нужно. Ну и еще вариант, если не хочется ждать наших ассистентов, попросить о помощи кого-то из пассажиров.

Как подчеркнули в метрополитене, пассажиров с колясками, которым требует помощь, гораздо меньше, чем инвалидов-колясочников, которые постоянно пользуются этой услугой. А это значит, что дефицита ассистентов в метрополитене нет. Однако не исключено, что штат помощников будет расширен.