Психолог Екатерина Кес расскажет петербургским родителям, как лучше понимать детей

Клинический, детский и семейный психолог Екатерина Кес. Фото: предоставлено организаторами.

Мамы и папы, эта встреча для вас! 31 октября в Санкт-Петербургском Доме Книги выступит Екатерина Кес — клинический, детский и семейный психолог с двадцатилетним опытом, соосновательница образовательного центра «Позитивные решения для родителей». Она расскажет родителям, как вырастить ребенка самостоятельным и уверенным в себе.

- Мамам и папам часто не хватает знаний по детской психологии. К сожалению, этому не учат ни в школе, ни в институте, — говорит Екатерина. - В моей практике были сотни случаев, когда после знакомства с основами детской психологии родители переставали применять физические наказания и кричать на детей. Они налаживали отношения даже тогда, когда отчаивались что-либо исправить.

Приходите на встречу с психологом, если хотите лучше понимать детей и узнать, как предотвращать капризы и истерики, как заменить наказания на обучающий подход, что делать, чтобы ребенок понимал замечания и не обижался и почему важно разрешать ребенку отказываться и не соглашаться.

На встрече автор ответит на вопросы участников и подпишет книги «Азбука чувств и эмоций» и «Воспитание без криков и наказаний. Мудрые ответы на главные вопросы родителей» всем желающим.

Организаторы события просят гостей внимательно отнестись к правилам личной безопасности на встрече: надеть маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

НА ЗАМЕТКУ

Когда? 31 октября в 16:00.

Где? Дом Книги, 1 этаж, Зал Искусств.