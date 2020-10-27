10 артистов петербургского театра им. Ленсовета заразились коронавирусом

В театре им. Ленсовета десять артистов заболели коронавирусом. Фото: Театр им. Ленсовета / спектакль "Бесприданница".

10 артистов петербургского театра имени Ленсовета, в том числе известный актер Сергей Мигицко, заболели коронавирусом. О ситуации на данный момент корреспонденту «КП-Петербург» рассказал директор театра Валерий Градковский.

- Для сегодняшних реалий – это нормальная ситуация. Болеют артисты разного возраста, практически все переносят бессимптомно, - сообщил Градковский. – Мы заменяем спектакли с их участием, ничего не отменяем. Формируем репертуар таким образом, чтобы артисты, которые выступают, не общались с теми, кто заболел. Так как понимаем, что самое главное – обезопасить коллектив и наших гостей.

Он отметил, что для безопасности работников и зрителей театр заключил договор с клиникой, поэтому весь коллектив регулярно сдает анализы на COVID-19. А перед каждым выступлением артисты делают экспресс-тесты.

По словам Валерия Градковского, народный артист России Сергей Мигицко, который также оказался среди заболевших, чувствует себя хорошо, поэтому скоро должен вернуться к работе. Но изменений в репертуаре избежать не удалось.

По информации, опубликованной на официальном сайте театра, 27 октября вместо спектакля режиссера Юрия Бутусова «Гамлет» пройдет постановка Олега Левакова «Без вины виноватые». А 28 октября спектакль Марии Романовой "Я боюсь любви" заменили на драму Дмитрия Луговкина «Бесприданница».

Ранее приобретенные билеты действительны, либо подлежат возврату в кассу театра. Электронные – по месту их покупки. Важно не затягивать со сдачей, так как сделать это можно в строго ограниченные сроки. Все подробности лучше уточнить по телефону: +7(812) 713-21-91.