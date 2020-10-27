Нужен понимающий хозяин: Черная пантера Пихта ищет дом в Петербурге

В приюте Пихта живет уже три года, и очень хочет встретить, наконец, своего человека. Фото предоставлено приютом «Ржевка».

Уже три года пушистая красавица Пихта ждет своего заботливого хозяина. Или, как шутят волонтеры петербургского приюта «Ржевка», укротителя строптивых, ведь ему придется иметь дело с настоящей черной пантерой. В «Ржевку» Пихта попала в июне 2017 года. Она умная, смелая, ласковая и очень чистоплотная. Кошка виртуозно владеет лотком и даже воспитывает грязнуль-соседок, но, несмотря на все свои плюсы, мурлыка так и не смогла найти любящую семью. Причина - переменчивое настроение хвостатой.

- Пихта черная, изящная, динамичная и необычная кошка. С одной стороны, она первой встречает посетителей у решетки вольера, заманчиво мурчит и чарующе смотрит на гостей. Ее даже называют Пантерой, - рассказывают в приюте «Ржевка».

- С другой стороны, Пихта - дама с характером. Иногда она бывает вспыльчивой и кусачей. Сотрудники предполагают, что такое поведение кошки связано с пережитым стрессом. Вероятно, ей приходилось обороняться и защищать себя от недоброжелателей. При этом Пихта очень любит находиться в обществе людей. - Со временем кошечка стала спокойнее, но нужно уметь с ней общаться, - рассказывают в приюте. - Поэтому мы ждем понимающего человека - того, кто одарит ее заботой и заставит посмотреть на жизнь с иной стороны.

Пихта - дама с характером. Фото предоставлено приютом «Ржевка».

Познакомиться с Пихточкой может любой желающий, однако сотрудники «Ржевки» подсказывают, что опытным кошатникам подружиться с животным будет проще. Если вы готовы приютить маленькую пантеру, свяжитесь с приютом через группу Вконтакте.

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’s Best (Германия). Все наполнители изготовлены из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают жидкость. Будущим владельцам Пихты Cat’s Best подарит наполнитель для кошачьего туалета.