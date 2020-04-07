Тайна гибели подлодки «Комсомолец»

Каждый, кто служил на флоте, третий тост неизменно поднимает за тех, кто в море. Сегодня, в День памяти погибших подводников, этот тост будет первым. И выпьют после него, не чокаясь. Молча. Четверть века назад в Норвежском море затонула подлодка «Комсомолец». Из 69 членов экипажа, которые находились на борту, от пожара и переохлаждения погибли 42 офицера и матроса.

САМАЯ НЕУЯЗВИМАЯ

Гибель «Комсомольца» - одна из самых загадочных страниц в истории отечественного подводного флота. Причины возникновения пожара на атомоходе не установлены до сих пор. А ведь братской могилой для моряков стала лодка с эффективной системой спасения экипажа. И именно эта субмарина за четыре года до трагедии первой в мире совершила погружение на глубину более одного километра.

История «Комсомольца» началась в 1966 году, когда высшее командование Военно-морского флота СССР выдало директиву - разработать подлодку, способную погружаться на километр. Предельная глубина, на которую могли опуститься атомные субмарины в то время, - всего триста - четыреста метров. Почему было так важно погружаться глубже? Ответ прост: на километровой глубине любая подлодка была неуязвима для надводных кораблей.

Над проектом под кодовым названием «Плавник» более десяти лет работало несколько закрытых конструкторских бюро. Советским инженерам удалось сделать то, что их западные коллеги реализовали с существенным опозданием. Наши ученые разработали уникальную субмарину, титановый корпус которой был способен выдерживать давление при погружении до тысячи метров.

Строительство большой атомной подводной лодки, которой присвоили индекс К-278, началось 22 апреля 1978 года в Северодвинске. Через пять лет корабль торжественно вывели из цеха и спустили на воду. А 4 августа 1985 года атомоход установил абсолютный мировой рекорд глубины погружения - 1027 метров. Во время всплытия, достигнув отметки в восемьсот метров, субмарина успешно выпустила несколько учебных торпед.

В свой последний поход базирующаяся в Мурманской области подлодка ушла 28 февраля 1989 года. Куда и зачем - государственная тайна. Кстати, незадолго до этого, в конце января, она обрела название «Комсомолец».

ДЛЯ КОМАНДИРА ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ ПОХОД

- Я до сих пор каждый раз накануне 7 апреля заново переживаю тот страшный день, - с горечью рассказывает капитан 1-го ранга в отставке Борис Коляда.

Борис Григорьевич был включен в состав экипажа, как опытный офицер, который должен был в случае необходимости консультировать капитана субмарины. Ведь для Евгения Ванина это был первый поход в качестве командира подлодки.

- За несколько дней до трагедии мы получили телеграмму от командования Северного флота, - вспоминает Борис Коляда. - Сообщили, что на подводной лодке, которая следовала в Средиземное море, произошел пожар, погиб человек. И хотя та субмарина была дизельная, а «Комсомолец» - атомоход, нам приказали лишний раз проверить все системы пожарной безопасности и пожаротушения.

В ночь на 7 апреля Борис Коляда передал вахту командиру и пошел отдыхать в свою каюту. Проснулся он от пронзительного сигнала. Тревога!

- Выяснилось, что в седьмом, кормовом, отсеке в одиннадцать часов три минуты случился пожар, - Коляда помнит события того дня с точностью до минуты. - На вызов из центрального поста отсек не отвечал. Мы решили, что находящийся там вахтенный старший матрос, скорее всего, погиб. Ликвидировать пожар не удалось. Огонь перекинулся на соседний, шестой отсек, где погиб мичман. И вскоре сработала аварийная защита реактора, остановившая его работу. Субмарина потеряла ход...

КОМАНДИР ПОКИНУЛ ЛОДКУ ПОСЛЕДНИМ

Ничего не оставалось, как подниматься на поверхность штормового моря. В одиннадцать часов шестнадцать минут лодка всплыла. К этому моменту горели уже пять отсеков.

Когда стало ясно, что своими силами справиться не удастся, «Комсомолец» подал сигнал SOS. К месту происшествия направился самолет. Ему предстояло сообщить координаты подлодки плавбазе «Алексей Хлобыстов», которая должна была забрать моряков с бедствующего судна.

- Через некоторое время образовался дифферент (морской термин, который обозначает разницу между осадкой кормы и носа судна. - Прим. автора.) на корму, - говорит Борис Коляда. - У лодки поднялся нос. Несколько часов, ожидая подмогу, экипаж боролся с огнем, пытаясь спасти лодку.

На Серафимовском кладбище похоронены три моряка подводной лодки.Фото: Илья СМИРНОВ

Паники не было. Каждый четко выполнял то, что должен был делать согласно установленному регламенту.

Но дифферент нарастал. Командир принял решение, что пора готовиться к эвакуации. В море спустили два плота. Один из них перевернулся. А вода уже приблизилась к основанию боевой рубки.

Командир Ванин решил не покидать лодку - мест на спасательных плотах не хватало. Но это не означало, что он оставил надежду спастись. На «Комсомольце» была так называемая всплывающая камера, способная вместить всех членов экипажа. На нее-то и рассчитывал капитан.

В семнадцать часов восемь минут лодка пошла к дну…

Через некоторое время всплывающая камера выскочила на поверхность. В ней находились пять человек, включая Евгения Ванина. Из-за разницы в давлении у капсулы сорвало крышку, и ее залило водой. Выжил лишь мичман Виктор Слюсаренко.

В ледяной воде оказались шестьдесят моряков. Команду разбросало волнами, добраться до единственного уцелевшего плота удавалось немногим, да и рассчитан он был всего лишь на двадцать человек.

Плавбаза подошла к месту аварии всего лишь через час после гибели «Комсомольца». Этот час стоил жизни четырем десяткам моряков.

13 мая 1989 года в «Правде» - главной тогда газете страны - появилась информация о награждении всего экипажа подводной лодки «Комсомолец» орденами Красного Знамени.

ОТЧЕГО ВОЗНИК ПОЖАР - НЕИЗВЕСТНО

Члены комиссии, которая расследовала причины аварии, пришли к выводу, что лодку погубили ошибки при проектировании:

«Пожар, возникший в концевом, седьмом, отсеке из-за возгорания электрооборудования привода рулевой системы, привел к воспламенению горючих отделочных материалов. В течение двух-трех минут температура в отсеке достигла почти тысячи градусов, что в силу конструктивных недостатков привело к разгерметизации магистрали воздуха высокого давления. Поступление в отсек воздуха под большим давлением увеличило интенсивность пожара, ликвидировать который не удалось. Недостаточная температурная стойкость элементов конструкции корабля и средств борьбы с пожаром не позволила экипажу эффективно противостоять нарастающей аварии».

Но что же стало причиной самого пожара? Это неизвестно до сих пор. Есть лишь версии.

- Возможно, дело в том, что кислород в отсеки лодки подавался в значительно больших, чем требуется, объемах, - считает председатель совета Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Курдин. - В таких условиях к пожару могла привести любая случайность.

Игорь Курдин обращает внимание и на такой факт. На «Комсомольце» в распоряжении экипажа были явно устаревшие гидрокостюмы. Для того чтобы их надеть, требовалось много времени, а иногда и помощь товарища. И когда возникла нештатная ситуация, моряки просто не успели это сделать. Они оказались в ледяной воде без гидрокостюмов. Лишь после гибели «Комсомольца» советские власти закупили во Франции гораздо более удобные костюмы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Серафимовское кладбище в Петербурге. Здесь похоронено много солдат, матросов, офицеров и генералов, погибших при исполнении воинского долга. Среди них и три моряка «Комсомольца». В том числе командир лодки, капитан 1-го ранга Евгений Ванин. Но это символическая могила. После трагедии тело командира так и не нашли…

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Список погибших членов экипажа «Комсомольца»

1. АВАНЕСОВ Олег Григорьевич, капитан 2-го ранга, старший помощник командира подводной лодки. Родился в Ленинграде в 1955 г. Предан земле.

2. АПАНАСЕВИЧ Игорь Олегович, старший матрос, командир отделения рулевых-сигнальщиков. Родился в поселке Победоносный Клецкого района Минской области в 1969 г. Взят морем.

3. БАБЕНКО Валентин Иванович, капитан 2-го ранга, командир электромеханической боевой части. Родился в селе Замостье Черниговского района Запорожской области в 1950 г. Предан земле.

4. БОНДАРЬ Сергей Стефанович, мичман, техник-турбинист. Родился в городе Липецке в 1954 г. Взят морем.

5. БРОДОВСКИЙ Юрий Анатольевич, мичман, техник-гидроакустик. Родился в городе Николаеве в 1954 г. Предан земле.

6. БУРКУЛАКОВ Талант Амитжанович, капитан 1-го ранга, начальник политотдела соединения подводных лодок. Родился в деревне Вандышево Судиславского района Костромской области в 1947 г. Предан земле.

7. БУХНИКАШВИЛИ Надари Отариевич, старший матрос, машинист трюмный. Родился в поселке Гантиади Абхазской АССР в 1968 г. Взят морем.

8. ВАЛЯВИН Михаил Николаевич, мичман, техник-турбинист. Родился в селе Ново-Дашла Кувандыкского района Оренбургской области в 1959 г. Взят морем.

9. ВАНИН Евгений Алексеевич, капитан 1-го ранга, командир подводной лодки. Родился в городе Донецке в 1947 г. Взят морем.

10. ВЕРШИЛО Евгений Эдмундович, старший матрос, электрик. Родился в поселке Мядель Мядельского района Минской области в 1968 г. Взят морем.

11. ВОЛКОВ Николай Алексеевич, капитан-лейтенант, командир электротехнической группы. Родился в городе Пестово Новгородской области в 1958 г. Предан земле.

12. ВОЛОДИН Александр Васильевич, капитан 3-го ранга, командир боевой части связи. Родился в городе Новомосковске Тульской области в 1958 г. Взят морем.

13. ГОЛОВЧЕНКО Сергей Петрович, старшина 2-й статьи, кок-инструктор. Родился в городе Днепропетровске в 1968 г. Предан земле.

14. ГРУНДУЛЬ Алексей Александрович, матрос, торпедист. Родился в городе Рыбинске Ярославской области в 1968 г. Предан земле.

15. ЕЛЕНИК Михаил Анатольевич, старший мичман, старший кок-инструктор. Родился в городе Валуйки Белгородской области в 1942 г. Предан земле.

16. ЗАМОГИЛЬНЫЙ Сергей Васильевич, мичман, старшина команды электриков. Родился в городе Жмеринка Винницкой области в 1959 г. Предан земле.

17. ЗИМИН Вадим Владимирович, лейтенант, инженер боевой части связи. Родился в городе Воронеже в 1983 г. Взят морем.

18. ИСПЕНКОВ Анатолий Матвеевич, капитан 3-го ранга, командир электротехнического дивизиона. Родился в деревне Хвостово Шумилинского района Витебской области в 1956 г. Взят морем.

19. КАПУСТА Юрий Федорович, мичман, начальник секретной части. Родился в городе Запорожье в 1957 г. Взят морем.

20. КОВАЛЕВ Геннадий Вячеславович, мичман, техник боевой части связи. Родился в городе Североморске Мурманской области в 1956 г. Взят морем.

21. КОЛОТИЛИН Владимир Васильевич, мичман, техник группы дистанционного управления. Родился в селе Прилепы Хомутовского района Курской области в 1964 г. Взят морем.

22. КРАСНОБАЕВ Александр Витальевич, мичман, техник электронно-вычислительной группы. Родился в селе Золотое Поле Кировского района Крымской области в 1964 г. Взят морем.

23. КРАСНОВ Сергей Юрьевич, матрос, радиометрист. Родился в городе Риге в 1970 г. Взят морем.

24. КУЛАПИН Владимир Юрьевич, матрос, машинист-турбинист. Родился в городе Алма-Ате в 1968 г. Предан земле.

25. МАКСИМЧУК Юрий Иванович, капитан 3-го ранга, заместитель командира подводной лодки по политической части. Родился в селе Екатериновка Никопольского района Днепропетровской области в 1957 г. Взят морем.

26. МАНЯКИН Сергей Петрович, капитан 8-го ранга, командир дивизиона движения. Родился в городе Таганроге Ростовской области в 1954 г. Предан земле.

27. МАРКОВ Сергей Евгеньевич, старший лейтенант, инженер электротехнической группы. Родился в Ленинграде в 1963 г. Предан земле.

28. МИХАЛЕВ Андрей Вячеславович, матрос, машинист трюмный. Родился в поселке Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области в 1970 г. Взят морем.

29. МОЛЧАНОВ Игорь Александрович, лейтенант, командир минно-торпедной боевой части. Родился в городе Ломоносове Ленинградской области в 1964 г. Предан земле.

30. НАУМЕНКО Евгений Владимирович, капитан-лейтенант, командир вычислительной группы. Родился в деревне Сергеевка Пограничного района Приморского края в 1960 г. Взят морем.

31. НАХАЛОВ Сергей Васильевич, мичман, старшина команды радиотелеграфистов. Родился в поселке Новинка Кировского района Ленинградской области в 1964 г. Предан земле.

32. НЕЖУТИН Сергей Александрович, капитан-лейтенант, командир группы связи. Родился в г. Архангельске в 1962 г. Предан земле.

33. СМИРНОВ Михаил Анатольевич, капитан-лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской обл. в 1962 г. Предан земле.

34. СПЕРАНСКИЙ Игорь Леонидович, капитан-лейтенант, инженер гидроакустической группы. Родился в г. Североуральске Свердловской обл. в 1962 г. Взят морем.

35. СУХАНОВ Валерий Иванович, старший матрос, кок-инструктор. Родился в г. Выкса Горьковской обл. в 1968 г. Взят морем.

36. ТКАЧ Владимир Власович, старший мичман, старшина команды рулевых-сигнальщиков. Родился в селе Сычевка Христиновского района Черкасской обл. в 1948 г. Взят морем.

37. ТКАЧЕВ Виталий Федорович, матрос, рулевой-сигнальщик. Родился в селе Баньковка Славяносербского района Ворошиловградской обл. в 1970 г. Взят морем.

38. ФИЛИППОВ Роман Константинович, матрос, электрик. Родился в г. Горьком в 1968 г. Предан земле.

39. ЧЕРНИКОВ Сергей Иванович, мичман, техник-химик. Родился в г. Выборге Ленинградской обл. в 1956 г. Предан земле.

40. ШИНКУНАС Стасис Клеменсович, старший матрос, радиометрист. Родился в деревне Банишкю Кайшядорского района Литовской ССР в 1968 г. Взят морем.

41. ШОСТАК Александр Александрович, лейтенант, инженер группы дистанционного управления. Родился в г. Севастополе в 1965 г. Предан земле.

42. ЮДИН Вячеслав Александрович, капитан 3-го ранга, командир дивизиона живучести. Родился в г. Грозном в 1953 г. Взят морем.