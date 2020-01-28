6 интересных фактов об открытии Антарктиды

Terra australis incognita - Южная неведомая земля. О том, что где-то там, у «подножья» Латинской Америки и Австралии, раскинулся неисследованный доселе континент, в просвещенных кругах мира долго ходили упорные слухи. Правда, до начала ХIХ века ни один ученый или путешественник не мог предоставить убедительных доказательств существования этой части света.

Перелом случился в январе 1820 года, когда шлюпы «Мирный» и «Восток» под руководством Беллинсгаузена и Лазарева впервые в истории вышли к берегам Антарктиды.

Наперекор студеным ветрам, пробираясь сквозь айсберги, 15 января (28 января по новому стилю) 1820 года российская экспедиция впервые в истории человечества пересекла Южный полярный круг. А уже на следующий день суда причалили к суше, покрытой толщей льда. Антарктида была открыта.

Сегодня мы вспомним несколько любопытных фактов из истории экспедиции.

ПОДАРКИ ДЛЯ ДИКАРЕЙ

Никто не знал, с кем и с чем придется столкнуться российским путешественникам. Помните, аборигены съели Кука? Стать обедом наши исследователи не собирались. Поэтому при личной встрече с Беллинсгаузеном Александр I распорядился, чтобы участники экспедиции занимались просвещением дикарей, коих встретят на своем пути.

«Чтобы во время пребывания у просвещенных, равно и у диких народов, снискивали любовь и уважение; сколь можно дружелюбнее обходились с дикими народами и без самой крайности не употребляли огнестрельного оружия», - значилось в указе царя.

Перед отплытием мореплавателям вручили серебряные и бронзовые медали с изображением Александра I, дабы одаривать ими вождей и предводителей племен, которые встретятся на пути экспедиции. Кроме того, в трюмы шлюпов загрузили ножи и всевозможные украшения. Тоже в качестве подарков.

К счастью, ни одного конфликта с туземцами за все путешествие у русских исследователей не возникло.

Вместо туземцев российских исследователей встречали пингвины. Фото: Павел МИХАЙЛОВ.

НА ПОДСТУПАХ К ПОЛЮСУ

Когда до Антарктиды оставалось совсем чуть-чуть, российские мореплаватели достигли земли Южной Атлантики, на которую, как они предполагали, давно не ступала нога человека. Каково же было их удивление, когда неожиданно на горизонте появился бот под английским флагом!

Четверо британцев спустились на небольшой ялик и двинулись к «Востоку».

- Здравствуйте, господа! Поздравляю вас с приездом, - заговорил на русском один из гостей.

Оказалось, два английских зверобойных судна остановились неподалеку в заливе. Сорок пять промышленников несколько месяцев ловили китов и тюленей в бухтах острова.

Гостей одарили ромом и сухарями. На календаре было 14 декабря 1819 года. Других людей по пути к южному континенту российские шлюпы не встретили.

Сейчас остров является частью британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

ОСТРОВ ЗАБЫТОГО ДЕКАБРИСТА

Двигаясь все дальше на юг, наши мореплаватели давали русские названия доселе неизведанным островам и мысам. Карта заполнялась именами офицеров «Востока» и «Мирного»: остров Анненкова, залив Новосильского, мысы Демидова, Куприянова, Порядина.

Почти все русские наименования Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов сохранились на отечественных и иностранных картах.

Вот только не найти среди них острова имени лейтенанта Торсона. В судьбу названия вмешались оппозиционные взгляды флотского офицера, героя Отечественной войны 1812 года Константина Торсона.

После возвращения из экспедиции он вступил в тайное «Северное общество» и участвовал в восстании декабристов. Правительство Николая I жестоко расправилось с офицером. Его осудили на двадцать лет каторжных работ. Не выдержав гонений, лейтенант Торсон умер в Сибири. А Беллинсгаузену пришлось дать острову новое название - Высокий.

Шлюп "Восток".Фото: Кирилл БРЫЗГАЛИН

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Какое долгое путешествие без праздника? В первый год мореплаватели не забыли отметить Рождество и Новый год.

На шлюпах был священник, который устроил молебен 25 декабря. А на праздничном столе главным блюдом были «любимые кушанья русских» - щи с кислой капустой и свежей свининой, пироги с сорочинским пшеном и рубленым мясом.

После обеда каждый член экипажа получил по полкружки пива и по стакану пунша с ромом, лимоном и сахаром. А на Новый год команду угостили вином.

КАК КАЗАНЬ ПОМОГЛА ИЗУЧИТЬ АНТАРКТИДУ

Не столицей единой была известна российская наука! Удивительно, но важнейшие экспонаты, добытые экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева - зоологические, геологические и этнографические коллекции, хранятся не в Москве или Петербурге, а в музеях Казанского федерального университета.

Дело в том, что научным руководителем путешествия был казанский ученый Иван Симонов. Научные интересы этого умнейшего человека лежали в области астрономии и физико-математических наук, но он с большим рвением взялся за изучение культуры народов, с которыми мореплаватели встречались во время кругосветного плавания.

ОПЕРЕДИЛ ДАРВИНА

Задолго до основоположника теории происхождения человека Дарвина Фаддей Беллинсгаузен объяснил происхождение коралловых островов. Глава экспедиции подметил, за счет чего образуются рифы. Как они растут, питаются.

Беллинсгаузен первым разобрался, что кораллы, поселяясь на отмерших скелетах своих предков, с годами формируют массивные сооружения. Хотя теорию и точное описание образования рифов доказал и описал спустя несколько десятков лет именно Дарвин.

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