На Новой сцене ЛДМ покусились на классику

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-19T15:13:23+03:00

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Самое успешное покушение на классику, первый спектакль в лучших традициях русского театра и бродвейских стандартов – все это о нашумевшем мюзикле «Демон Онегина».

- Стихотворение «Демон» было написано Пушкиным, как одна из глав Евгения Онегина, - раскрывают идею музыкального представления создатели.

Фото: предоставлено организатором.

В основе спектакля знаменитый «Евгений Онегин», только взгляд на известный роман в стихах совсем иной. По сценарию, зритель встречает старого, забытого всеми, сошедшего с ума пушкинского героя в доме скорби в Париже. Евгения терзают воспоминания об ошибках прошлого. Демон – его альтер-эго, темная сторона личности, помогает взглянуть на пройденный жизненный путь снова и, возможно, что-то в нем изменить.

Обнажив лейтмотивы романа, создатели позволили взглянуть зрителю на классику под совсем другим углом, ведь режиссером и кукловодом этого спектакля становится Демон Онегина.

Фото: предоставлено организатором.

Увидеть это можно 28,29,30 сентября в Театре «ЛДМ. Новая Сцена».

- Благодаря 3Д-видеоконтенту мюзикл «Демон Онегина» можно смело назвать киномюзиклом, в котором, в отличие от кино, нет права на ошибку. Мюзикл «Демон Онегина» – это редкая возможность увидеть лично, как без монтажа и дублей живые люди воскрешают эпоху пылкого романтизма в реальном времени, - рассказывают создатели.

Организаторы предупреждают пуритан о том, что в спектакле есть сцена с обнаженной Татьяной.

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