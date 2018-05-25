На ПМЭФ договорились о строительстве технопарка «ИТ Крым»

25 Май 18:10 2018-05-26T18:15:02+03:00

На его создание потратят около миллиарда рублей

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На ПМЭФ подписали соглашение между правительством Севастополя и группой компаний «ИТ-ГРАД» о сотрудничестве в сфере реализации проекта по строительству инновационного, не имеющего аналогов в России, ИТ-кластера в Севастополе.

Технопарк «ИТ Крым» открывается на частные средства. Планируемые сроки окупаемости - 7 лет. Основной инвестор - группа компаний «ИТ-ГРАД», признанный лидер на рынке облачных решений в России. Предприятие реализовало множество разносторонних ИТ-проектов, включая строительство дата-центра, успешный запуск ряда инновационных стартапов, сотни проектов по миграции инфраструктуры клиентов в облако.

По словам генерального директора группы компаний «ИТ-ГРАД» Дмитрия Гачко, реализация проекта станет новой строкой в истории развития Крымского полуострова, а появление такой уникальной площадки позволит вывести ИТ-индустрию в России на качественно новый уровень.

- Первых резидентов мы планируем заселить в технопарк уже осенью этого года, - рассказал «КП» Дмитрий Гачко. - В рамках первого этапа в проект потребуется вложить около четырехсот миллионов рублей, а в целом понадобится больше миллиарда.

- Не секрет, что Запад любит применять санкции к тем компаниям, которые работают в Крыму. Не боитесь этого? - спросили мы.

- Ну, знаете... Может, кто-то этого боится, а кто-то и не боится. Лично мы не боимся, - ответил генеральный директор группы компаний «ИТ-ГРАД».

Тем временем, губернатор СевастополяДмитрий Овсянников уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве в сфере реализации проекта ИТ-технопарка в Севастополе имеет огромное значение. По его словам, создание технологической площадки Технопарк «ИТ Крым» привлечет инвестиции в город, создаст новые рабочие места для молодых IT-специалистов и будет способствовать сотрудничеству с образовательными учреждениями города Севастополя.