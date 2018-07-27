«Серега улетел, меня нужно эвакуировать»: в Пакистане спасают альпиниста из Петербурга

27 Июль 19:41 2018-07-29T10:27:41+03:00

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В горах на границе Индии и Пакистана спасают российского альпиниста Александра Гукова. Скалолаз во второй раз решил взойти на неприступную гору Латок-1, место, которое не удалось покорить еще ни одному альпинисту. Однако во время восхождения его товарищ погиб, а сам Гуков остался на высоте 6700 метров без еды, воды и снаряжения. Два дня альпиниста пытаются вытащить, но пока не получается.

- Александр буквально заблокирован между небом и землей, - рассказывает командир общественного спасательного отряда ФАР Алексей Овчинников. - Вчера на спуске его напарник Сергей Глазунов сорвался и улетел со всем снаряжением вниз. Погиб. Сейчас Александр один на склоне – мы его вытаскиваем с помощью вертолета, вызываем туда волонтеров-альпинистов, чтобы помочь.… Но погода не позволяет.

Гуков и Глазунов начали восхождение на Латок-1 22 июля. Однако погода испортилась на следующий день и связь с альпинистами прервалась. Только 24 июля их смогли увидеть товарищи, оставшиеся внизу. Оказалось, что скалолазы поднялись на высоту 6700 метров, но радоваться было рано – Гуков передал сигнал SOS со словами: «Серега улетел, я вишу на стене. Меня нужно эвакуировать».Например, сегодня из-за низких облаков вертолет просто не мог подняться на высоту 6700 метров. Спасательная операция продолжится завтра. Как сообщил сам Гуков по рации, он жив, бодр и получил от альпинистов мешочек с едой и газом.

- Латок это культовая вершина. Все альпинисты мечтают туда подняться. Гуков не исключение. Но он опытный альпинист, обладатель многих премий…, - рассказывает Овчинников и надеется, что в ближайшее время спортсмена удастся спасти.