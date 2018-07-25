Классическое такси vs агрегаторы: в чем разница и что лучше

25 Июль 10:50 2018-07-26T12:57:19+03:00

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Большинство петербуржцев заказывают такси, ориентируясь исключительно на стоимость поездки. А кто там примет и выполнит заказ - реальная таксомоторная компания или сервис-агрегатор, пассажирам, по большому счету, не важно. Главное, чтоб приехали вовремя и довезли подешевле. И только если поездка обернулась проблемами – машина не приехала, водитель перепутал адрес или нахамил, произошла авария – пассажиры вспоминают о своих правах и начинают активно их отстаивать. И часто с удивлением узнают, что пользовались компанией-агрегатором, которая, по сути, не несет ответственности за действия водителя и пассажира.

Вместе с экспертами компании «ТаксовичкоФ» мы решили разобрать преимущества и недостатки каждого «типа» такси: надо же, в конце концов, разобраться, какой набор и вид услуг стоит за тем или иным вариантом.

Ликбез для пассажира

Начнем с определений: агрегатор - это, как правило, IT-компания, которая ведет прием и передачу заказов от пассажиров водителям. Она разрабатывает специальные приложения для смартфонов, привлекает клиентов низкой стоимостью поездки, но сама фактически не предоставляет услугу пассажирской перевозки как таковой.

По сути агрегаторы – это посредники между пассажирами и владельцами автомобилей, которые работают на основании договора об оказании информационно-диспетчерских (а не таксомоторных!) услуг. И за каждый выполненный заказ снимают с таксиста процент. Вы, наверняка, знаете самые популярные компании-агрегаторы и диспетчерские службы - Яндекс. Такси, Uber, Gett Taxi и другие. Кстати, вопрос ответственности агрегаторов за жизнь и безопасность пассажиров российское законодательство еще окончательно не решило. А вот европейские и западные рынки, куда агрегаторы пришли раньше, уже в полной мере осознали недостатки этой бизнес-модели, и сейчас принимают меры по их регулированию. Где-то и вовсе запрещают деятельность агрегаторов, например, в Дании.

Таксомоторные компании - представляют собой классический парк собственных автомобилей с постоянным штатом водителей. Они платят налоги, несут ответственность перед регулирующими органами и клиентами, страхуют жизнь и здоровье пассажиров, и отвечают за безопасность клиента все время, пока он едет в автомобиле компании.

Фото предоставлены компанией «ТаксовичкоФ»

В Петербурге классических такси осталось не так уж и много. Держать марку и противостоять политике агрессивного демпинга агрегаторов непросто, и «ТаксовичкоФ» - одна из немногих компаний, которая с этим справляется, и при этом сохраняет приемлемый для клиентов уровень цен.

Ну а теперь пройдемся «по пунктам».

Автопарк

Настоящие таксомоторные компании имеют свои автопарки и автостанции и очень строго следят за техническим состоянием автомобилей. Машины проходят ежедневные техосмотры, допускаются фотоосмотры раз в сутки. Если есть недочеты, транспорт просто не выйдет на линию. Автомобили ежедневно моют на собственной автомойке и регулярно отправляют в химчистку.

Водителям такси, так же, как и пассажирам, строго запрещено курение в салоне, использование ароматизаторов и «елочек», даже коврики можно использовать только резиновые. Все это сделано для того, чтобы в авто не скапливались аллергены, и каждому пассажиру, тем более с ребенком, было комфортно в поездке.

Если таксомоторная компания сотрудничает с партнерами, то к автомобилям партнеров предъявляются точно такие же требования, как и к собственным: такой же регулярный контроль, мойка, химчистка, такие же условия для водителей.

Если говорить об агрегаторах, то все затраты на содержание автомобиля - ремонт, амортизацию, мойку и химчистку, несут владельцы машин. Насколько качественно и как часто они это делают – остается лишь догадываться.

Водители

В таксомоторных компаниях отбором персонала занимается кадровый отдел. Естественно, у человека, который устраивается на работу в службу такси, интересуются опытом работы, водителей принимают только с российскими водительскими правами. Водители такси проходят обязательный полный инструктаж, на котором, помимо ПДД, их обучают правилам общения с клиентами.

Фото предоставлены компанией «ТаксовичкоФ»

В классических такси все водители обязательно проходят медосмотры перед каждым выходом на смену и по ее завершении. Врач осматривает водителя, измеряет артериальное давление, проверяет на алкотестере. Если у водителя есть жалобы, у него плохое самочувствие или усталый вид - он не допускается на линию. Как результат, уровень персонала в таксомоторных компаниях намного выше. Некоторые перевозчики идут дальше и создают собственные службы контроля качества. В «ТаксовичкоФ», к примеру, регулярно ездит «тайный пассажир».

Ну а что агрегаторы? Инструктажи, повышение квалификации водителей, постоянные экзамены – это то, что агрегатор позволить себе не может, ведь он не имеет собственных автостанций. Помните, выше мы объясняли, как эта система работает? Человек просто устанавливает соответствующее приложение и подтверждает готовность получать заказы. А уж кто он, профессионально ли он водит автомобиль, говорит ли он на русском языке, знает ли город, нет ли у него судимостей, - это пассажиры вынуждены проверять на практике.

Безопасность

Таксомоторные компании, - естественно, если они дорожат своей репутацией, - ставят безопасность на первое место. Именно поэтому пассажиры здесь застрахованы на время поездки от аварийных случаев. Если случается ДТП, компания сама связывается с пострадавшим и со своей страховой компанией, предоставляет номер полиса и контактные данные для получения страховых выплат.

Очень часто такси вызывают для того, чтобы отвезти детей к родственникам, в детсад, бассейн, на спортивную секцию, на природу. Детей до 12 лет запрещено перевозить без специальных удерживающих устройств. Нужно использовать автокресло, которое соответствует возрасту ребенка, бустер - универсальное бескаркасное кресло или ФЭСТ - адаптер, который надевается на ремень безопасности.

Но детские кресла есть не в каждом автомобиле, ведь такси пользуются в основном взрослые пассажиры. Везти в таком авто ребенка – нарушение ПДД, поэтому водитель будет абсолютно прав, если, не имея кресла, откажется выполнять заказ. Избежать неожиданностей очень просто: достаточно при вызове такси сообщить, что поедет ребенок. Тогда таксомоторная компания подаст машину, подготовленную для перевозки детей.

Водители, работающие через агрегаторы, возят детей на «свой страх и риск» - разрешают родителям перевозить ребенка на коленях, просто на сидении. Это небезопасно и грозит штрафом в размере 3 тысяч рублей. Штраф, конечно, выпишут водителю, но тот может запросто предъявить претензию пассажиру.

Уважение к клиенту

Как вы уже догадались, при отсутствии регулирующей организации, в случаях с агрегатором все требования к качеству, сервису и стандартам зависят от конкретного водителя, который решил подвезти пару людей после своей основной работы или приехал подзаработать в эту страну.

Интернет просто переполнен рассказами водителей и пассажиров, вызвавших такси через агрегатор. Историй вагон: сервис принимает заказ, оплата списывается с карты клиента, но водитель не приезжает. Или пассажир, уже сев в машину, получает от водителя отказ – мол, слишком дешево, не повезу! В таком случае клиенту очень затруднительно вернуть деньги за несостоявшуюся поездку. Когда потом начинают выяснять, кто это и что это, оказывается, что «водитель уже уволился» и так далее.

Классическое такси приезжает на каждый вызов, а кроме программного обеспечения за выполнением заказов в таксомоторных компаниях следят специалисты отдела логистики: они отслеживают заказ и фиксируют его стоимость. Как рассказали в «ТаксовичкоФ», все спорные вопросы оперативно отрабатывает Служба контроля качества.

Стоимость

Цену поездки в такси, которую устанавливают так называемые агрегаторы, можно сравнить с затратами на проезд в общественном транспорте. Но все мы знаем, где бывает бесплатный сыр. Многие пассажиры уже столкнулись с тем, что такие сервисы рассчитывают время ожидания по своим тарифам, которые, увы, не всегда прозрачны. Но ведь клиент не всегда может выйти к автомобилю в ту же минуту, как такси подъехало. А тем, кто едет в аэропорт или из него, где могут задержать рейс или выдачу багажа - бесплатное ожидание особенно актуально.

Поездка в автомобиле таксомоторных компаний может обойтись немного дороже, но зато перевозчик гарантирует качество и безопасность в пути. И относится к клиенту с пониманием. Опять приведем в пример «ТаксовичкоФ»: перевозчик предоставляет до 15 минут бесплатного ожидания для клиентов по городу и области, и 30 минут бесплатного ожидания в аэропорту.

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