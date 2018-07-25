"Держите сотни долларов, людишки": Мажоры на Майбахе завалили Невский долларами

25 Июль 20:42 2018-07-26T16:49:14+03:00

Свою "щедрость" они запечатлели на видео и выложили в группу "золотой молодежи"

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Мажоры с долларами на Невском. Шнур зарабатывает по 2 миллиона в день и фотографируется с бомжами. А пенсионер из Петербурга требует погасить солнце 00:00 00:00

- Паша Дуров кидал 5 тысячные на Невский? Хах, держите сотни долларов, людишки, - с такой подписью на страничке Richrussiankids в Instagram появилось очередное видео юных мажоров.

На сей раз отличилась петербургская "золотая молодежь". Парень и две девушки мчатся по Невскому на роскошной иномарке с открытым люком и выбрасывают из окон доллары. На весь салон играет, видимо, любимая песня неокрепшей духом молодежи - Тимати и Гучи "Багз Банни кидаю деньги в сауне". За рулем авто водитель вполне почтенного возраста никак не реагирует на выходку своих пассажиров. Позже подписчики сообщества, где появилось видео, предположили, что скорее всего, это "нанятый шофер" да и "Майбах арендованный". Все - декорации, для понта.

Впрочем о подлинности купюр, которые, шурша, разлетаются по Невскому, тоже неизвестно.

- Банк приколов, скорее всего, - утешают себя некоторые.

Выяснить, что за приступ щедрости был у компании, пока тоже не представляется возможным. Например, лиц девушек на ролике не видно - в кадр попали лишь их ладони, в которых совсем не крепко зажаты баксы. На долю секунды мобильник "показывает" нам их друга, но изображение не самого лучшего качества, поэтому парня пока никто не признал. На вид ему не больше 19 лет.

- Мне их даже жаль, - пишут подписчики. - Кроме денег у них больше ничего и нет. И всем они интересны только из-за этого, а не как люди, в которых есть что-то особенное.

- Самый бестолковый поступок, который я видел, - отмечает другой комментатор. - Лучше бы в детский дом лекарств закупили. А Павел Дуров, по крайней мере, сам заработал свои деньги. И как бы даже принес свои извинения за то, что делал.