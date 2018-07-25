Форбс посчитал деньги звезд: Сергей Шнуров зарабатывает по 2,3 миллиона рублей в день

25 Июль 14:34 2018-07-27T14:52:54+03:00

Шнур за год заработал больше Киркорова и Лепса. Фото: Личная страница музыканта в соцсети

За год лидер «Ленинграда» увеличил свое состояние на 13,9 миллионов долларов

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Мажоры с долларами на Невском. Шнур зарабатывает по 2 миллиона в день и фотографируется с бомжами. А пенсионер из Петербурга требует погасить солнце 00:00 00:00

Похоже, современным богатым и знаменитым развод идет только на пользу. Чего стоит взлет карьеры Ольги Бузовой, которая стала певицей, самой популярной «инстаграмщицей» и заработала миллионы на фоне разрыва со своим бывшим мужем – футболистом Дмитрием Тарасовым. А теперь по стопам своей землячки пошел и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.

Музыкант пару месяцев назад сообщил о разводе со своей женой Матильдой, а уже в конце июля вошел в список Forbes как самый богатый музыкант. Справедливости ради, аналитики учитывали доходы музыканта за весь год, а не только за последние месяцы.

Шнур и Матильда больше не вместе. Фото: Личная страница музыканта в "Инстаграме"

А на месте Шнуров не сидит – постоянные концерты, гастроли по Америке и Австралии, даже песня-реклама телевизионной трансляции финала ЧМ-2018 по футболу – его рук и голоса дело.

В итоге, как подсчитали в Forbes, за прошедший год Шнуров пополнил свои карманы почти 14 миллионами долларов – каких-то ста тысяч не хватило для круглой суммы. В списке самых богатых Шнур обошел и «короля эстрады» Филиппа Киркорова, который заработал 8,9 миллионов долларов, и Григория Лепса с его 8,2 миллионами.

В категории «Телевидение» больше всех заработал другой петербуржец, но перебравшийся в Москву, - Иван Ургант. Шоумен пополнил счета 8,5 миллионами рублей. Ольга Бузова тоже неплохо заработала – 3,4 миллиона долларов.

Ну а самым-самым в рейтинге «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» стал Александр Овечкин. За год хоккеист увеличил свое состояние на 14,5 миллионов долларов. Шнуров, к слову, в этом общем списке – второй. За год лидер «Ленинграда» поднялся на 10 пунктов – с 12 места в 2017 году, когда он заработал только 5 миллионов долларов.

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