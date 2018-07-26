«Бомжи никогда не видели таких денег»: Подростки, выбрасывавшие доллары из окна иномарки на Невском, ответили критикам

26 Июль 15:00 2018-07-29T10:27:41+03:00

Парни утверждают, что деньги были настоящие. И вскоре они могут повторить свой трюк

Изменить размер текста: A A

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Мажоры с долларами на Невском. Шнур зарабатывает по 2 миллиона в день и фотографируется с бомжами. А пенсионер из Петербурга требует погасить солнце 00:00 00:00

Ламборджини, личный вертолет и бокал шампанского за несколько тысяч евро. Чем еще может похвастаться золотая молодежь России? Вот уже третий год паблик Rich Russian Kids дразнит россиян расточительностью богатых деток. Пока одни подбивают свои сбережения до следующей зарплаты, отпрыски олигархов в красках хвастаются своей зажиточностью в соцсетях. Дети из зажиточных семей делятся фотографиями с собственных яхт во время плаванья в лазурном море, из личных самолетов, красуются золотыми часами и дизайнерскими нарядами. К слову, эти снимки появляются в RRK не всегда по соглашению самих авторов. Паблик зачастую сам берет их со страниц золотой молодежи. Но есть и те, кто сам не прочь похвастаться красивой жизнью.

Золотая молодежь раскидывается деньгами Фото: Инстаграм

К слову, сообщество Rich Russian Kids в Инстаграме было создано как ответ англоязычному аналогу. В зарубежном паблике красуются снимки наследников арабских шейхов, дети акул с Уолл-Стрит и утонченные сыновья английских лордов. И русской золотой молодежи нашлось чем ответить иностранцам. Чтобы удивить чем-то новым дети богатых родителей вытирают деньгами нос в самолетах и используют их вместо приспособления для маникюра. Правда, настоящий резонанс среди россиян вызвало другое видео. Ролик под названием «Паша Дуров кидал 5 тысячные на Невский? Хах, держите сотни долларов, людишки» записали подростки из Петербурга. Молодые люди и девушки, ехавшие в элитной иномарке по Невскому проспекту, выкидывали долларовые купюры прямо из окна. Видео тут же разлетелось по соцсетям, собрало почти миллион просмотров и вызвало шквал критики.

Деньги разбрасывали по Невскому проспекту Фото: скрин видео

- Лучше бы отдали на благотворительность, - гневно причитали одни. – Сами никогда не работали и не знают, как достаются честные кровные, - подхватывали другие.

Но вскоре выяснилось, что деньи на видео ненастоящие. Об этом заявляют очевидцы. А элитная иномарки, по словам пользователей соцсетей, всего лишь VIP-такси.

- В тот момент был на Невском, - поделились петербуржцы. - Стоял на светофоре, работяга подобрал такую купюру и выбросил. Обманули весь город. Разбрасывать фальшивки из такси - это сильно. Ни один адекватный олигарх не станет этого делать.

«Комсомолке» удалось найти авторов ролика, которые утверждают, что именно они записали видео. В качестве доказательств у парней фотографии из похожей иномарки. Это единственные снимки с этой машиной. Аккаунты парней не похожи на странички представителей золотой молодежи. Тем не менее, к критике горожан парни отнеслись с презрением.

Авторы видео утверждают, что деньги были настоящимиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Говорить по телефону я не собираюсь, нахожусь не в стране, а идея про видео пришла просто так, почему бы и нет, - пояснил Антон (имя изменено – прим.ред.). – Если вы хотите спросить про комментарии бомжей о фальшивых деньгах, то они, возможно, просто не видели таких денег за свою жизнь.

- А сколько денег вы выкинули?

- У нас было примерно 90тысяч долларов и 900 тысяч рублей. Но тратили еще в ресторанах и барах. Я точно не знаю, там еще часть в салоне осталось. Просто кидали и кидали. Часть людей снимали это на видео, часть смеялась, нам тоже было весело.

К слову, парни утверждают, что деньги якобы заработали. Но свой источник дохода раскрывать отказываются.

- Вернусь в Россию, может повторим, - делится Антон. - Тратить деньги нам есть куда, но мы решили подарить эмоции людям. А по поводу благотворительности - я тоже жертвую часть заработка.

Мнение экспертта

"Подростки хотели посмеяться над людьми"

- Подростки - еще не зрелые личности, которые мало из себя что представляют, - поясняет семейный психолог Светлана Бояринова. - Они хотят показать себя особенными. Это некий эпатаж. Желание показать, что они крутые и могут сорить деньгами. Просто повыпендриваться. Не исключено, что им было забавно посмотреть, как люди реагируют. Это как детская шалость: выкинуть из кустов кошелек на веревочки и смеяться над людьми, которые его пытаются поднять. Это форма самоутверждения. Это гормоны. Это дурь.

Читайте также:

"Держите сотни долларов, людишки": Мажоры на Майбахе завалили Невский долларами

Свою "щедрость" они запечатлели на видео и выложили в группу "золотой молодежи" (подробности)