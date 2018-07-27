Лучшие места для летнего отдыха в Северной столице и области

27 Июль 14:51 2018-07-29T12:25:10+03:00

Санитарные врачи не советуют окунаться в городские водоемы. Так где же купаться в Ленинградской области летом 2018 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Корреспонденты «КП» проехали по самым популярным местам отдыха и записали плюсы и минусы каждого

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Солнца в Петербурге этим летом столько, что к берегам северных рек и озер потянулись даже самые теплолюбивые жители и гости города. Санитарные врачи не советуют окунаться в городские водоемы - велик риск подхватить инфекцию. Зато загорать на берегу Невы сейчас самое то. Корреспонденты «КП» проехали по самым популярным местам отдыха и записали плюсы и минусы каждого.

В ПЕТЕРБУРГЕ

1. Пляж Петропавловской крепости

Плюсы: сюда очень удобно добираться, а вид с берегов открывается такой, что никаких книг и журналов загорающим не нужно. Солнечные ванны можно принимать, любуюсь пейзажами исторического центра. Идеальный отдых для тех, кто прогулялся по крепости. На пляже есть кабинки для переодевания, неподалеку туалеты, закусочные и кафе.

Минусы: очень многолюдно. Стеснительных могут смутить туристы с фотокамерами. Скрыться от палящего солнца негде, цены в кафе высокие.

Как добраться: от станций метро «Горьковская», «Спортивная» пешком или от «Спортивной» на трамваях № 6, 40 до остановки «Кронверкский проспект».

2. Колонистский пляж в Пушкине

Плюсы: находится в парке, так что можно не только загорать, но и гулять. Есть небольшой навес, который спасает от палящего солнца. Есть кабинки для переодевания и даже небольшие водные горки.

Минусы: перекусить негде, берите еду с собой. Если решите отдыхать на траве, позаботьтесь о защите от насекомых - клещей и комаров.

Как добраться: электричкой до станции Царское Село - город Пушкин, дальше можно пройти пешком или доехать на любом автобусе либо маршрутке до остановки «Московские ворота». Также до этой остановки можно добраться от станций метро «Московская» (автобус № 187), «Звездная» (автобус № 179 и маршрутка № К-363), «Купчино» (маршрутка № К-287).

3. Суздальские озера

Плюсы: удобно добираться, есть кабинки для переодевания и кафе, работают спасатели, а на Среднем озере есть даже вейк-парк. Верхнее озеро просторнее, а глубина у берега небольшая. Красивые виды и глубина - на Среднем озере. Правда, из-за проточных вод загрязнения стекают из Верхнего и Среднего озер в Нижнее, Роспотребнадзор не рекомендует купаться ни в одном из этих водоемов.

Минусы: биотуалеты работают не всегда и стоят дорого (СКОЛЬКО?). Рядом с вами могут жарить шашлыки и застилать дымом прекрасные виды на озера.

Как добраться: на метро до станции «Озерки», после перейти Выборгское шоссе.

4. Пляж Безымянного озера в Красном Селе

Плюсы: есть все для отдыха - зонтики, скамейки, кафе, туалеты, спасательная служба и песочницы для детей, вейкборд для взрослых.

Минусы: из-за славы самого чистого водоема в Петербурге озеро очень популярно среди горожан, так что в жаркую погоду наверняка будет много людей.

Как добраться:

- на электричке от Балтийского вокзала до станции Красное Село

- от станции метро «Кировский завод» на автобусах № 546, 484

- на маршрутке № К-245

- от станции метро «Проспект Ветеранов» на автобусе № 145, 165, 481, 482, 487, 632

- от станции метро «Московская» на маршрутке № К-449.

Доехать нужно до остановки «Улица Свободы», а оттуда идти пешком через парк.

5. Дубковский пляж в Сестрорецке

Плюсы: один из самых чистых и комфортных пляжей у Финского залива. Есть все необходимое - от кафе до концертной сцены. Тут можно арендовать лодку или поиграть в волейбол.

Минусы: местами встречаются болотистые участки, много комаров.

Как добраться: от Финляндского вокзала на электричке до станции Сестрорецк или от метро «Черная речка» на маршрутке № К-425 до остановки «Детский сад», оттуда 15 минут пешком.

6. Пляж Ласковый в Солнечном

Плюсы: здесь вас удивят необычные скульптуры и фонтан для ног. Есть все пляжные удобства: и автопарковка, и велодорожки. Прекрасное место для игры в пляжный волейбол (около десяти площадок).

Минусы: долго добираться, иногда залив выносит на берег водоросли.

Как добраться: от станции метро «Беговая» дойти до остановки «Туристская улица», далее на автобусе № 211 доехать до остановки «Поселок Солнечное (улица Вокзальная)» и пройтись до пляжа пешком. На 211-й автобус можно сесть и у станции метро «Черная речка».

Пляжи в Ленинградской области

1. Пляж Коркинского озера близ деревни Коркино во Всеволожском районе

Плюсы: чистое и живописное место. Можно арендовать спортинвентарь и поиграть в волейбол, бадминтон, футбол. Есть туалеты, кафе и даже специально оборудованные места для рыбалки (для ловли требуется лицензия).

Минусы: добраться можно только на машине или велосипеде, общественный транспорт сюда не ходит. Парковка, скамейки и беседки платные.

Как добраться: только на машине. От КАД по Шоссейной улице, а затем по Колтушскому шоссе. Далее проехать прямо по Воейковскому шоссе чуть меньше километра до поворота на Лесопарковую улицу. По ней проехать до озера 5 километров.

2. Кюрлевский карьер в деревне Донцо

Плюсы: белый песок, вода лазурного цвета и красивые пейзажи. По фото отсюда Донцо вполне могут принять за Багамы.

Минусы: добраться можно только на личном авто, отдыхающие оставляют много мусора.

Как добраться: от Пулково доехать до поселка Выра, на перекрестке повернуть направо и проехать в сторону Волосово 16 километров. Около деревни Глумицы снова направо и следовать по дороге около 5 километров.

3. Отрадное озеро в Приозерском районе

Плюсы: одно из чистых и крупных озер Карельского перешейка. Здесь и дикие пляжи, и базы отдыха. Прямо к Отрадному ходит прямая электричка. Любители водных прогулок могут арендовать лодку или катамаран.

Минусы: далеко от города, пляж у базы отдыха плохо обустроен.

Как добраться: от Финляндского вокзала или ж/д станции Девяткино проехать на электричке до станции Отрадное.

4. Пляж озера Омчино в Лужском районе

Плюсы: хорошее место для уединения - ни развлечений, ни громкой музыки, почти нет людей. Вода чистая, а вид с пляжа приятный и умиротворяющий. Рядом есть родник.

Минусы: вода плохо прогревается.

Как добраться: на электричке от станции Броневая до станции Луга-1, а оттуда на автобусе № 125 до остановки «Профилакторий».

4. Пляж поселка Сосново (Раздолинское озеро)

Плюсы: немноголюдно, есть кабинки для переодевания. Глубина озера в среднем шесть метров, так что любители понырять могут использовать для этого пирс. Можно арендовать лодку и отправится в маленькое путешествие по внутренним островкам водоема.

Минусы: путь из города к озеру займет три часа.

Как добраться: от Финляндского вокзала или ж/д станции Девяткино до Сосново. Затем нужно пересесть на автобус № 1 или 2 и доехать до остановки «Островки».

Анна ЧАШКИНА